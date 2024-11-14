НАБУ просит Интерпол объявить нардепа Одарченко в розыск: в чем его обвиняют

Национальное антикоррупционное бюро направило материалы по объявлению в международный розыск народного депутата Андрея Одарченко. Высший антикоррупционный суд заочно приговорил беглого нардепа к 8 годам заключения за коррупционное преступление.

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НАБУ просит Интерпол выставить на Андрея Одарченко "красную карточку". Об этом сообщил директор Бюро Семен Кривонос в комментарии "Укринформу".

"Мы направили материалы в Национальное центральное бюро Интерпола для публикации "красного извещения". В свою очередь НЦБ Интерпола направил наши материалы в Генеральный секретариат Интерпола. "Красное извещение" по состоянию на вчера еще не было опубликовано", - сказал Кривонос.

Напомним, Андрей Одарченко признан виновным в попытке подкупить за биткоины экспредседателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема.

По данным следствия, Одарченко предлагал Найему взятку в криптовалюте Bitcoin, что в эквиваленте составляет $50 тысяч. В обмен парламентарий просил помочь в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. Сам Найем сотрудничал со следствием и был обличителем.

Как сообщал OBOZ.UA:

Андрея Одарченко в 2023 году обвинили в попытке дать взятку (в виде криптовалюты биткоин) тогдашнему председателю Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафи Найему. Официальное подозрение сотрудники НАБУ и САП вручили нардепу в ноябре 2023 года.

Одарченко был арестован с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Он вышел из СИЗО, поскольку за него полная сумма была внесена 24 ноября.

Народный депутат временно исключен из парламентской фракции и партии "Слуга народа".

Одарченко бежал из Украины, выехав за границу. Предполагается, что депутат покинул Украину через Закарпатскую область в августе 2024 года.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил Одарченко в международный розыск.

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