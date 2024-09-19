Нардеп Одарченко объявлен в международный розыск. Все подробности

Народного депутата Украины Андрея Одарченко, подозреваемого в коррупционном преступлении, 19 сентября объявили в международный розыск. Днем ранее, 18-го числа, он не явился на судебное заседание, после чего в САП и НАБУ заявили, что политик выехал из страны.

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Одарченко подозревается в попытке подкупа тогдашнего главы Госвосстановления Мустафы Найема. Взятку он предлагал в криптовалюте биткоин. О международном розыске фигуранта стало известно из YouTube-трансляции заседания Высшего антикоррупционного суда утром в четверг, 19 сентября.

В Государственной пограничной службе нет официальных данных о легальном пересечении политиком границы на выезд.

В Национальном антикоррупционном бюро установили, что автомобиль Mercedes парламентария находится на месте, но в квартире живет водитель. Тот сообщил, что Одарченко не появлялся дома с 17 сентября.

Перед исчезновением он оставил в машине три своих мобильных телефона и попросил водителя поставить их на зарядку в квартире. Также сказал, что на заседание в Раде доберется сам и после работы вернется. Водитель не знает, где находится Одарченко, на связь нардеп не выходит.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре подозревают, что он использовал свои связи, чтобы выехать из Украины. На записях НАБУ Одарченко хвастался бывшему председателю Агентства восстановления Найему, что "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях".

Сторона защиты считает оглашение фигуранта в розыск преждевременным. Мол, прокурор не подключила оперативную информацию, что Одарченко действительно за границей. Также адвокаты посоветовали поискать подозреваемого на Закарпатье, где проживает его семья.

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