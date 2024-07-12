На саммите НАТО подписали исторический Украинский договор: основные положения документа

Европейский Союз и еще 21 государство подписали Украинский договор, который будет координировать и ускорять их помощь Украине в сфере обороны. Документ был подписан 11 июля на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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Об этом сообщили на сайте Европейской комиссии, опубликовав текст договора. В нем говорится, что подписанты договора подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности Евроатлантического региона и за его пределами, и что они будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит агрессию России.

Договор подписали лидеры Соединенных Штатов Америки, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства вместе с президентом Европейского совета, президентом Европейской комиссии и президентом Украины.

Договор предусматривает реализацию целей, прописанных в двусторонних соглашениях отдельных стран с Украиной. Подписанты обязуются:

– поддерживать потребности Украины в сфере обороны и безопасности, в частности, путем постоянного оказания помощи в области безопасности и обучения, современной военной техники, а также оборонно-промышленной и необходимой экономической поддержки, работая на двусторонней основе и через существующие многосторонние механизмы, включая Контактную группу по обороне Украины.

– Ускорить усилия по созданию украинских сил, которые сохранят надежный потенциал обороны и сдерживание до 2027 года, с перспективой продолжения в 2030-х годах. Для этого каждые шесть месяцев Контактная группа по обороне Украины будет созываться на уровне министров для пересмотра и утверждения дорожной карты развития.

– В случае нового нападения России на Украину после окончания нынешней войны, подписавшиеся страны обязаны быстро собраться на самом высоком уровне для определения дальнейших шагов поддержки Украины.

"Мы намерены выполнять эти обязательства с непоколебимой решимостью, используя многостороннюю архитектуру безопасности, которая поддерживает Украину. Подписанты Договора планируют продвигать эти обязательства, тогда как Украина идет по пути к будущему членству в ЕС и НАТО", – говорится в документе.

Президент Владимир Зеленский назвал подписание договора успехом для Украины, заявив: "Этот документ является успехом для Украины, поскольку он развивает нашу архитектуру безопасности. Мы обязательно выполним каждый пункт — энергии для этого у нас достаточно".

По словам президента США Джо Байдена, договор Ukraine Compact объединяет государства-союзники в "единой всеобъемлющей архитектуре безопасности". Это поможет защите Украины, в частности, в долгосрочной перспективе.

Что касается краткосрочной перспективы, рассказал американский лидер, то "мы предоставим Украине боеприпасы, оружие, учебу, чтобы противостоять российской агрессии".

"В среднесрочной перспективе – мы поможем построить армию, чтобы защитить Украину и сдержать новую агрессию. Чтобы, если Путин (российский диктатор Владимир Путин – Ред.) вздумал снова это сделать, то все страны ее поддержали", – пояснил Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита альянса. В ней говорится, что союзники по блоку возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

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