"На повестке сложные вопросы": в Кремле сделали заявление о переговорах с США и Украиной

Продолжение трехсторонних переговоров по Украине планируется на следующую неделю, однако конкретная дата пока не определена. В Кремле заявляют, что ожидать быстрых договоренностей было бы ошибкой, ведь на повестке дня – принципиальные и сложные вопросы.

Видео дня

Владимир Путин находится в постоянном контакте с российскими переговорщиками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

В Кремле положительно оценивают сам факт начала "конструктивных" контактов, однако отмечают: публичное обсуждение отдельных положений переговоров Москва считает неправильным. Отдельно Песков отметил, что так называемая формула Анкориджа содержит элементы, которые имеют для России принципиальное значение. В частности, речь идет о территориальном вопросе, который, по его словам, российская сторона продолжает отстаивать в переговорах.

В то же время в Кремле не скрывают скепсиса относительно атмосферы диалога. Песков признал, что о дружелюбии в переговорах по Украине говорить сложно, но если сам процесс продолжается, стороны должны пытаться достичь хотя бы каких-то результатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби количество проблемных вопросов уменьшилось. В то же время он подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности не претерпела никаких изменений.

