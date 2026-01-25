'Мы воюем за свое': Зеленский расставил точки над 'і' по территориальным вопросам на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби количество проблемных вопросов уменьшилось. В то же время он подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности не претерпела никаких изменений.

Об этом глава государства сказал 25 января в Вильнюсе во время совместной пресс-конференции с президентами Литвы и Польши, отвечая на вопросы журналистов о результатах переговоров. Он уточнил, что встреча в Абу-Даби состоялась в трехстороннем формате и впервые за долгое время к разговорам были привлечены не только дипломаты, но и представители военных.

"Обсуждается двадцатипунктный план и проблемные вопросы. Проблемных вопросов было очень много. Их стало меньше", – сказал Зеленский.

Меньше спорных тем

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается заставить Украину оставить свои восточные территории. По его словам, причина такой позиции понятна, ведь именно это Москва ставила себе цель с начала полномасштабной агрессии. В то же время Зеленский отметил, что на фронте российские войска пока не могут достичь этого результата.

Президент отдельно акцентировал, что украинская позиция относительно территориальной целостности остается неизменной и хорошо известна международным партнерам. Он подчеркнул, что Украина защищает собственное государство и не ведет боевых действий на территории других стран. Именно поэтому, по его словам, оснований для сомнений в этой позиции нет.

"Повторять не буду, все знают нашу позицию. Мы воюем за свое государство, за свое. Мы не воюем на территории чужой страны, поэтому, я думаю, какие могут быть вопросы к нам? Да, это две разные принципиальные позиции – украинская и российская. Американцы пытаются найти компромисс", - подчеркнул президент.

Поиск компромисса

Зеленский отметил, что подходы Украины и России принципиально разные. В то же время американская сторона, по его словам, пытается найти компромисс между этими позициями. Президент пояснил, что разговоры в трехстороннем формате являются лишь первыми шагами в этом направлении.

Он также добавил, что для достижения любого компромисса необходима готовность всех сторон и подчеркнул, что это касается не только Украины и России, но и партнеров, вовлеченных в переговорный процесс.

Напомним, американская сторона надеется на проведение личной встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского "уже в ближайшее время".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сообщил о завершении двухдневных трехсторонних переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые проходили в новом формате после длительного перерыва. Во время встреч обсуждались возможные параметры завершения войны, а также роль американского мониторинга и контроля для обеспечения реальной безопасности.

