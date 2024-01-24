'На повестке дня – двусторонние отношения': премьер-министр Словакии Фицо прибыл с визитом в Ужгород. Видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл с визитом в Ужгород. Там он встретился с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

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Соответствующее видео премьер-министр Украины опубликовал в своем Telegram. Он отметил, что украинская сторона рассчитывает на конструктивный диалог.

"На повестке дня – наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив", – сообщил Шмигаль.

Напомним, накануне своего визита в Ужгород Фицо заявил, что в Киеве якобы "нет войны и абсолютно нормальная жизнь". Примечательно, что эту реплику он произнес во вторник, когда украинская столица страдала от российских обстрелов.

На вопрос журналистов по поводу причин встречи политиков в Ужгороде, а не в Киеве, словацкий премьер раздраженно ответил, что не видит разницы.

Президент Европейской народной партии, глава соответствующей группы Европарламента Манфред Вебер упрекнул Фицо за ложь и назвал его слова неуважением к народу Украины.

"Он (Фицо, – ред.) должен немедленно приехать в Киев", – сказал Вебер, комментируя слова премьера Словакии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Фицо заявил, что Украина – "не суверенное государство". По версии словацкого политика, она полностью находится под контролем США.

– Также премьер-министр Словакии заявил, что выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом он планировал сказать Премьер-министру Украины во время встречи в Ужгороде.

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