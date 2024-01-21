'Украина – не суверенное государство': Фицо оскандалился новым пропагандистским заявлением. Видео

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина – "не суверенное государство". По версии словацкого политика, она полностью находится под контролем США.

Видео дня

Пропагандистское заявление он озвучил в эфире Radio Slovensko. По словам Фицо, эта "зависимость" Киева якобы началась после Майдана в 2014 году.

"Почему президент России приказал применить военную силу в Украине? Представьте Мексику, которая расположена рядом с вами, и что ее министерство обороны становится полностью под контролем РФ, так же, как и вся политическая сцена, включая президента и правительство. А теперь представьте, что Мексику включат в военную организацию, где Россия играет решающую роль. Что бы вы сделали?" – отметил премьер Словакии.

"Этот аргумент – рациональный! Украина не суверенная и зависимая страна. Украина под полным контролем США", – выдал Фицо.

Напомним, накануне стало известно, что в среду, 24 января, словацкий премьер приедет в Ужгород, чтобы встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Политик планирует привезти гуманитарную помощь и сообщить своему собеседнику, что Братислава не собирается оказывать Киеву военную помощь.

Также Фицо рассказал, что намерен сообщить украинскому премьеру о планах наложить вето на вступление Украины в НАТО, назвав его "основой третьей мировой войны".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Фицо заговорил о необходимости "гарантий безопасности" для России. По его словам, государство-агрессор начало полномасштабное вторжение "отреагировав на ситуацию с безопасностью и давление Украины на вступление в НАТО".

– Словакия отказалась осудить передачу ракет России по Северной Корее. Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар оправдался якобы "отсутствием доказательств" подобных поставок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!