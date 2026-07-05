Украинцы, проживающие за рубежом, могут оформить пенсию удаленно: в ПФУ назвали главное условие

Украинцы, находящиеся за рубежом, могут оформить пенсию полностью онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины без личного посещения учреждения. Для дистанционной подачи заявления обязательно необходимо иметь открытый банковский счет для социальных выплат и квалифицированную электронную подпись.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Воспользоваться дистанционным оформлением пенсии могут не все, для этого необходимо выполнить одно важное условие.

Каково главное требование для оформления пенсии

По словам представителей Пенсионного фонда, дистанционное назначение пенсии доступно только тем гражданам, которые уже открыли банковский счет, предназначенный для получения социальных выплат. Именно на этот счет в будущем будут перечисляться пенсионные средства.

Если такого счета нет, воспользоваться онлайн-услугой не получится, поэтому его необходимо открыть заранее. Кроме того, заявитель должен иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая используется для авторизации на портале Пенсионного фонда и подписания документов.

Как подать заявление онлайн

Процедура оформления пенсии полностью осуществляется через официальный веб-портал Пенсионного фонда. Сначала необходимо войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи. После авторизации система предложит заполнить личные данные, в частности паспортные данные, адрес проживания, контактные реквизиты и другие сведения, необходимые для назначения пенсии.

Следующим этапом является прохождение короткого электронного опроса. Он помогает определить, какие именно документы необходимо предоставить в зависимости от жизненной ситуации конкретного заявителя. После этого пользователь загружает отсканированные копии необходимых документов в систему.

Когда все данные внесены, электронный сервис автоматически формирует заявление на назначение пенсии. Перед отправкой его можно внимательно проверить, при необходимости внести изменения, после чего подписать квалифицированной электронной подписью и отправить в Пенсионный фонд.

Нужно ли посещать Пенсионный фонд

Одним из главных преимуществ электронного сервиса является возможность полностью дистанционного оформления документов. После подачи заявления граждане могут в режиме онлайн отслеживать статус его рассмотрения через личный кабинет.

Помимо подачи заявления на назначение пенсии, через веб-портал Пенсионного фонда можно воспользоваться и другими электронными услугами. В частности, пенсионеры имеют возможность удаленно обновить свои персональные данные, если в личном кабинете обнаружены неточности или устаревшая информация. Для этого также подается соответствующее электронное заявление без необходимости личного обращения в сервисный центр.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменятся требования для выхода на пенсию. Если в этом году требуется иметь не менее 33 лет стажа, то в следующем — уже 34 года. Те, кто не выполнит эти требования, будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.

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