Германия хочет договориться о производстве американских ракет на своей территории: в FT раскрыли подробности
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Правительство Германии просит Соединенные Штаты Америки разрешить увеличить производство американского оружия. Прежде всего это касается крылатых ракет Tomahawk и боеприпасов для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом сообщает Financial Times. Такое стремление обусловлено необходимостью восполнить пробелы в военной мощи Европы и оказать поддержку президенту США Дональду Трампу, чтобы Вашингтон и в дальнейшем поддерживал союзников в Европе.
Что известно
Осведомленные о ситуации источники сообщают, чтонемецкие чиновники просят США заключить соглашение о совместном производстве еще до саммита НАТО, который должен состояться на следующей неделе в Анкаре.
Один из источников сообщает, что переговоры о"совместном производстве", объединяющем немецкую и американскую промышленность, уже ведутся. Другой источник отметил, что "все", что поможет Вашингтону и Берлину, в частности, совместное производство ракет Tomahawk и самых современных перехватчиков для ЗРК Patriot, PAC-3.
По словам третьего источника, это было более чем положительно воспринято как американским правительством, так и американским промышленным сектором. Официальные лица Германии заявляют, что производство такого вооружения поможет США решить проблемы с производственными мощностями, нагрузка на которые усилилась из-за войны в Иране.
Все получают выгоду
Кроме того, это поможет Германии быстрее получать вооружение в условиях перевооружения в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Однако любое решение о производстве секретных американских технологий за пределами США потребует согласия американского правительства.
В Минобороны Германии сообщили, что концерны обеих стран уже сотрудничают, приводя в качестве примера производство компанией Rheinmetall фюзеляжей для F-35 "Лайтнинг" и новый завод MBDA-Raytheon, производящий PAC-2 и GEM-T для ЗРК Patriot. Там добавили, что Берлин будет и дальше стремиться к расширению производственных мощностей и ускорению поставок для Бундесвера и других стран Европы.
Для этого правительство поддерживает контакты с немецким подразделением европейского ракетостроителя MBDA по вопросам сотрудничества с Raytheon, производящей ракеты Tomahawk, с целью создания версии наземной крылатой ракеты . Однако на данный момент прямых переговоров между ними нет.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность производства американского оружия по лицензии в Европе и Украине. Такое решение может помочь ускорить поставки средств противовоздушной обороны для украинской армии.
Как сообщал OBOZ.UA, до этого США предварительно согласились разрешить Польше производить ракеты для систем Patriot. Речь идет о современных ракетах PAC-3 MSE, которые используются для перехвата баллистических целей и уже активно применяются для защиты Украины.
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