'На кону стоит репутация Америки': сенатор-республиканец заставил Гегсета назвать Россию агрессором и призвал к победе. Видео

В Сенате Соединенных Штатов сенаторы-республиканцы раскритиковали министра обороны Пита Гегсета из-за усилий администрации президента Дональда Трампа завершить войну в Украине путем привлечения России к переговорам. В частности, сенатор Митч Макконнелл заставил Гегсета признать, что администрации Трампа безразлична Европа и более важным является Индо-Тихоокеанский регион.

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Услышав слова министра, что "Америка не может быть везде и для всех", законодатель с сожалением отметил, что сейчас "репутация Америки на кону" - и зависит от ответа, будут ли США "защищать демократических союзников от авторитарных агрессоров".

Началось с того, что на слушаниях по бюджету в Сенате Митч Макконнелл прямым вопросом заставил Гегсета признать, что именно Россия является агрессором в войне. Тем не менее, после такого определения Гегсет не смог прямо ответить, на чьей стороне он хочет победить. Министру оставалось только повторять клише, что "Трамп предан миру".

По словам Гегсета, есть "план, по которому Путин знает, что президент Трамп сильный, и в результате мирный процесс в Украине создает впечатление сильной Америки". Но законодатель справедливо заметил, что пока нет никаких сигналов из РФ, что главарь Кремля увидел силу президента Трампа - наоборот, выглядит, что Путин использует ситуацию в свою пользу.

"Кажется, россияне не очень заинтересованы в разговоре. Кажется, они усиливают войну. Мы не хотим, чтобы после этого конфликта в заголовках газет было написано, что Россия побеждает, а Америка проигрывает. Это чрезвычайно важно, если мы собираемся продолжать играть в мире ту роль, которую, по мнению подавляющего большинства членов Конгресса, мы все еще должны играть", - сказал Макконнелл Гэгсету.

Таким образом, сенатор заставил министра признаться, что администрацию Трампа вообще мало интересует Европа. И Гегсет признался - Трамп "создал стандарт, что Америка не может быть везде и для всех".

"Европе нужно быть начеку, чтобы мы могли сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе и угрозе нам, пока Европа обеспечивает мир на своем континенте", - признал Хэгсет.

Именно на это определение Макконнелл заметил: "На кону стоит репутация Америки - будем ли мы защищать союзников-демократов от авторитарных агрессоров".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа определилась с решением в дальнейшем сократить расходы на военную помощь Украине. Причем Пит Хэгсет и тогда объяснил это тем, что нынешняя власть Соединенных Штатов хочет закончить войну.

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