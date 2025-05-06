'На кону будущее Европы': Зеленский оригинально поздравил Мерца с избранием канцлером Германии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Он выразил надежду, что при канцлерстве Мерца Германия станет еще сильнее и все увидят еще больше немецкого лидерства в Европе и НАТО.

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Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети Х во вторник, 6 мая. Глава нашего государства от всей Украины поблагодарил Германию и ее народ за поддержку.

"Ваша помощь спасла тысячи и тысячи украинских жизней. Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства", – подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский пожелал канцлеру успехов на его пути.

Напомним, что во вторник, 6 мая Бундестаг со второй попытки поддержал назначение Фридриха Мерца канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов из необходимых 316.

Назначение Мерца еще должен утвердить президент, далее он примет присягу и возглавит немецкое правительство.

Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории Германии.

Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Как сообщал OBOZ.UA:

В первом туре голосования утром 6 мая Мерц не смог получить абсолютное большинство, набрав лишь 310 голосов. Это был первый подобный случай в истории Германии. Кто именно из депутатов от ХДС/ХСС и СДПГ не поддержал Мерца, неизвестно, поскольку голосование было тайным.

Накануне, 5 мая лидеры ХДС/ХСС и СДПГ официально подписали коалиционное соглашение "Ответственность за Германию". Пятая в истории ФРГ "черно-красная" коалиция была сформирована через десять недель после федеральных выборов.

В сумме коалиция этих партий имеет 328 из 630 мест в немецком парламенте.

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