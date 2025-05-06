Впервые в истории Германии: Мерца не смогли избрать канцлером в Бундестаге

Бундестаг не смог утвердить кандидатуру Фридриха Мерца на должность федерального канцлера Германии. Для получения должности главы правительства ему не хватило 6 голосов.

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Кандидату от консервативного блока ХДС/ХСС не удалось получить необходимые 316 голосов депутатов. Об этом сообщает немецкий новостной канал Tagesschau.

В ходе тайного голосования Мерц получил всего 310 голосов – на шесть меньше необходимого. При этом коалиционные фракции ХДС/ХСС и СДПГ в совокупности имеют 328 мест в парламенте.

После голосования президент Бундестага Юлия Клёкнер констатировала, что "депутат парламента Фридрих Мерц не набрал необходимого большинства в 316 голосов и таким образом он не был избран Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия".

Стоит отметить, что это уникальное событие, ведь никогда ранее в истории ФРГ кандидат в канцлере не терпел неудачу после успешных коалиционных переговоров.

После провального голосования парламентские группы обсуждают, как они хотят действовать дальше. Мерц и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль накануне были уверены, что могут рассчитывать на большинство будущих правительственных фракций на выборах канцлера. На специальных заседаниях парламентских групп и ХДС/ХСС, и СДПГ подтвердили присутствие всех членов парламента.

Что дальше?

На данный момент в заседании Бундестага объявили перерыв. Члены сформированного коалиционного большинства намерены выяснить причины провальньго голосования за кандидатуру Мерца.

Согласно статье 63 Основного закона ФРГ, если предложенное лицо не будет избрано, Бундестаг может в течение 14 дней после этого тура избрать федерального канцлера, если за него проголосует более половины членов. Если выборы не состоялись в течение этого срока, безотлагательно проводится новый тур, во время которого избирается лицо, получившее наибольшее количество голосов.

Если кандидат получает голоса большинства членов Бундестага, федеральный президент должен осуществить его назначение в течение семи дней после выборов. Если кандидат не получает этого большинства, федеральный президент должен в течение семи дней распустить Бундестаг.

По информации BILD, 6 мая Мерц точно не станет канцлером. Источники из фракции ХДС/ХСС в Бундестаге сообщили, второго тура голосования точно не будет в этот же день. Позже эту информацию подтвердил и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Последствия провального голосования

Поражение в Бундестаге стало для Мерца жестоким ударом. Теперь все зарубежные поездки, которые он запланировал на первые дни своего пребывания на посту канцлера, под угрозой. Уже не следующий день после голосования в Бундестаге Мерц хотел вылететь сначала в Париж, а затем в Варшаву.

Политик из Партии зеленых Ренате Кюнаст считает, что Мерц "значительно ослаб" после поражения на выборах. По его словам, провал выборов стал "ударом грома для всей страны". В свою очередь парламентская фракция ХДС/ХСС крайне возмущена, гнев также распространяется в СДПГ. Члены коалиции пытаются найти виновных в провальном голосовании.

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель потребовала отставки Мерца после провала выборов. В то же время она выступает за проведение новых выборов. Также члены "Альтернативы для Германии" хотят собраться на внеочередную сессию, после которой обещают выступить с заявлением.

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