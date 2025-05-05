'Черно-красная' коалиция: в Германии лидеры ХДС/ХСС и СДПГ подписали коалиционное соглашение. Видео

5 мая лидеры Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии ФРГ официально подписали коалиционное соглашение "Ответственность за Германию". Пятая в истории страны "черно-красная" коалиция была сформирована спустя 10 недель после федеральных выборов.

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Лидер ХДС и будущий канцлер Фридрих Мерц перед подписанием документа заявил, что политики хотят продвинуть Германию вперед с помощью реформ и инвестиций, передает Tagesschau. "Я совершенно уверен, что, начиная с завтрашнего дня, мы сможем управлять нашей страной энергично, систематически и надежно", – сказал он.

Члены ХДС/ХСС и СДПГ хотят официально проголосовать за назначение Мерца главой правительства во вторник, 6 мая.

Для этого необходимо одобрение большинства в парламенте, то есть 316 голосов (у ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге есть всего 328 голосов).

"Несмотря на слабую поддержку, избрание Мерца в первом туре считается достаточно вероятным", – указали в Tagesschau.

В своем соглашении новая коалиция заявила о необходимости укрепить европейскую оборонную способность.

Россия названа главной угрозой безопасности, а Украина – ключевым фактором европейской безопасности и стабильности. Коалиция обязалась оказывать военную, политическую, экономическую и гражданскую поддержку Киеву.

Кроме того, политики хотят, чтобы Берлин оставался одним из ключевых партнеров Украины в контексте послевоенного восстановления, в том числе с помощью механизмов конфискации замороженных российских активов.

Коалиция подтвердила свою приверженность на пути вступления Украины в НАТО и выступает за расширение Евросоюза за счет присоединения Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

Также коалиция поддерживает создание международного трибунала для расследования преступлений агрессии РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее Фридрих Мерц заверил, что Берлин будет на стороне Киева без "если" или "но". Также будущий канцлер заявил, что не примет навязанный Украине мир, основанный на военной силе агрессора.

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