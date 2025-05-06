Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии: кто голосовал против

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц во вторник, 6 мая, со второй попытки был назначен новым канцлером Германии. За него проголосовали 325 депутатов Бундетага из необходимых 316.

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Против голосовали 289, еще один воздержался, передает Tagesschau. Назначение Мерца еще должен утвердить президент, далее он примет присягу и возглавит немецкое правительство.

Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории Германии.

Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

В сумме коалиция этих партий имеет 328 из 630 мест в немецком парламенте.

Кто голосовал против назначения Мерца

В ходе коротких дебатов перед вторым туром голосования представители "Зеленых" и "Левой партии" заявили, что никоим образом не поддерживают Мерца и программу планируемого черно-красного федерального правительства, передает Tagesschau.

"Политика, которую они согласовали, не подходит для этой страны", – заявила парламентский лидер Партии зеленых Ирен Михалич.

Менеджер парламентской фракции Левой партии Кристиан Гёрке заявил о "сокрушительном поражении" Мерца в первом туре голосования. Это также рецепт "действительно плохого коалиционного соглашения, которое не решает основных проблем этой страны".

Основная критика прозвучала со стороны "Альтернативы для Германии" (АдГ).

"Это правительство начинает работу в условиях крайней нестабильности, и оно останется нестабильным", – заявил парламентский лидер АдГ Бернд Бауманн.

он предложил обеспечить большинство для ХДС/ХСС через свою партию, которую Федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как крайне правоэкстремистскую.

Зеленский поздравил Мерца

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Мерца с назначением на пост канцлера.

"Искренне поздравляю Фридриха Мерца с избранием новым федеральным канцлером Германии. Украина глубоко благодарна Германии и ее народу за поддержку. Ваша помощь спасла тысячи и тысячи украинских жизней", – написал он в соцсети X.

По словам Зеленского, в Украине искренне надеются, что "Германия станет еще сильнее, и что мы увидим больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах".

"Это особенно важно, когда на кону стоит будущее Европы, и это будет зависеть от нашего единства. Желаю Вам, господин Канцлер, всяческих успехов на предстоящем пути", - говорится в заметке.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре голосования утром во вторник Мерц не смог получить абсолютное большинство, набрав лишь 310 голосов. Это был первый подобный случай в истории Германии. Кто именно из депутатов от ХДС/ХСС и СДПГ не поддержал Мерца, неизвестно, поскольку голосование было тайным.

Напомним также, что 5 мая лидеры ХДС/ХСС и СДПГ официально подписали коалиционное соглашение "Ответственность за Германию". Пятая в истории ФРГ "черно-красная" коалиция была сформирована через десять недель после федеральных выборов.

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