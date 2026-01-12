'Мы же видим': Кулеба оценил, есть ли шансы на окончание войны в 2026 году. Видео

В 2026 году война в Украине не закончится, однако шансы на прекращение огня есть. Страна-агрессор Россия не заинтересована в завершении боевых действий, поскольку кремлевский глава Владимир Путин убежден, что достигнет своих целей военным путем.

В то же время Украина считает, что способна держаться. Об этом в интервью СМИ заявил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Во время разговора у политика спросили: "Есть ли шанс в 2026 году закончить войну?".

"Войну – нет, прекратить огонь – есть. Мы же видели историю с якобы украинскими дронами, "которые атакуют резиденцию Путина на Валдае". Вот так же будет работать режим прекращения огня", – объяснил Кулеба.

Он отметил, что войны прекращаются тогда, когда у всех сторон появляется мотивация – как положительная, так и отрицательная. По его словам, положительная мотивация возникает в случае достижения поставленных целей, тогда как негативная связана с внешним давлением партнеров или внутренними проблемами, которые заставляют делать паузу и снижать напряжение.

"Прекращение огня между Израилем и ХАМАС – это как раз совокупность этих двух мотиваций", – заявил бывший глава МИД, добавив, что "у нас сейчас нет комбинации" таких стимулов.

При этом Кулеба объяснил действия американского лидера Дональда Трампа, который то хвалит, то выражает недовольство Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Трамп, как бы это парадоксально ни звучало, бегает между Путиным и Зеленским, пытаясь создать им негативную и позитивную мотивации, а оно не работает все равно. Почему? Потому что у каждого есть компенсаторные ресурсы: для России – это Китай, а для Украины – Европа. До тех пор, пока Украина и Европа будут держаться вместе, Трамп не может их поломать", – резюмировал политик.

Напомним, ранее антироссийский активист Герман Обухов сделал предположение, что война в Украине продлится еще год. Потому что, по его словам, до конца 2026 года могут произойти очень большие изменения: глава США Дональд Трамп может быть отстранен от власти, и тогда на центры принятия решений в Москве полетят "Томагавки". Еще одна причина, почему Кремль не осилит войну еще в течение 2-3 лет, – это состояние экономики страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект дал прогноз, когда развалится Россия, которая из-за полномасштабного вторжения в Украину сталкивается с экономическими проблемами и внутренними политическими противостояниями. По его "мнению", судьба агрессора в основном будет зависеть от дальнейших санкций и от того, насколько долго продержится действующий режим в Кремле.

