Искусственный интеллект дал свой прогноз относительно будущего России, которая из-за полномасштабного вторжения в Украину сталкивается с экономическими проблемами и внутренними политическими противостояниями. Судьба государства-агрессора в основном будет зависеть от дальнейших санкций и от того, насколько долго продержится действующий режим в Кремле.

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В своем ответе ChatGPT отмечает, что существует несколько вероятных сценариев будущего РФ. Один из них – долгосрочный (более чем на 20 лет) и предусматривает возможный распад России на несколько независимых государств.

В то же время, краткосрочный сценарий (5-10 лет) предусматривает возможные локальные конфликты или усиление сепаратистских движений в определенных регионах, а среднесрочный (10-20 лет) – потенциальные более глубокие политические трансформации, которые могут изменить статус отдельных регионов.

Возможные регионы независимых или автономных государств на территории России, согласно прогнозу ИИ:

Северный Кавказ – Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия;

Татарстан – автономная республика на Волге с сильными национальными настроениями;

Башкортостан – похожий регион с сильным этническим компонентом;

Сибирь – большой регион, потенциально отдельное государство, богатое на ресурсы;

Дальний Восток – Амурская область, Хабаровский край, Приморский край - могут стать отдельным субъектом;

Калининград – анклав с особым статусом из-за географической изоляции;

Карелия и Мурманская область – возможно влияние соседних стран, в частности Финляндии;

Ямало-Ненецкий автономный округ и другие северные автономии – с особым статусом или отдельные государства.

Также ChatGPT назвал вероятные факторы, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу России. В первую очередь, это внутренние экономические проблемы, которые возникли из-за санкций, а также зависимость от энергоресурсов и демографические вызовы.

Во-вторых, это политическая стабильность – насколько долго удержится действующий режим и произойдут ли изменения. Кроме того, национальные движения внутри страны (определенные регионы имеют сильные сепаратистские настроения), а также внешнее давление и международная политика (санкции, геополитические изменения, влияние других стран).

Относительно смерти российского диктатора Путина ответил так: "Я понимаю ваш вопрос, но прогнозы относительно смерти конкретных людей – это этическая и деликатная тема, которую я не могу обсуждать".

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда взялась распространять фейк о том, что Запад якобы намерен развалить Россию как государство в ее нынешнем виде. В результате "заговора западных элит" на месте РФ должны возникнуть разрозненные "10-20 частей".