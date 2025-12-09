'Мы заинтересованы в настоящем мире': Зеленский пообещал в ближайшее время направить доработанное мирное соглашение Трампу

В ближайшее время Киев направит в Вашингтон доработанные документы о возможных шагах для завершения войны. Далее их должны рассмотреть президент США Дональд Трамп и его переговорщики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло после обсуждения с украинскими делегатами результатов работы в Лондоне на уровне советников по вопросам нацбезопасности стран Европы.

"Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее. Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что работа над всеми компонентами возможных решений для установления мира продолжается в очень активном режиме. Украинские и европейские предложения уже существенно продвинуты, и Киев готовится представить их американским дипломатам.

Что предшествовало

Напомним, во вторник, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в итальянский Рим. Он уже встретился с Папой Римским Львом ХIV, и теперь его ждет встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

До этого глава государства был с визитом в Лондоне, где на Даунинг-стрит провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, немецким канцлером Фридрихом Мерцом, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский посещал Бельгию, где в Брюсселе провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, а также с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

