Зеленский прибыл в Рим: запланированы важные встречи

Во вторник, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в итальянский Рим. У него запланирована аудиенция у Папы Римского Льва ХIV и встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Видео дня

Об этом сообщил OBOZ.UA пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Встреча состоится после визита главы государства в Брюссель.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Там он провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

До этого глава государства находился с визитом в Лондоне. На Даунинг-стрит у него состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с немецким канцлером Фридрихом Мерцом, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до этого Джорджа Мелони провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским в контексте его запланированных визитов в Лондон, Брюссель и Рим. Во время разговора глава итальянского правительства подтвердила поддержку Украины и объявила о новой партии оборудования для стабилизации энергетической системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!