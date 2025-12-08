Зеленский прилетел с визитом в Брюссель: что известно о запланированных встречах

В понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель. Там он проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в Telegram. Он отметил, что взаимодействие с партнерами сейчас является очень важным для Украины.

"Спасибо за совместную работу ради общей безопасности", – написал гарант.

Общаясь с журналистами, он отметил, что переговоры в Брюсселе будут посвящены двум темам – это репарационные кредиты и гарантии безопасности.

После этого Зеленский отправится в Италию.

Ранее мы писали о том, что Европейский Союз продолжает продвигать идею использования замороженных российских активов для предоставления Украине финансовой поддержки. Однако речь идет не о конфискации, а о создании репарационного кредита, который Украина получит сейчас, а вернет только после того, как Россия выплатит репарации.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил – Украина не сможет обойтись без финансовой помощи Европы и других международных партнеров и считает, что замороженные активы России должны работать на благо Украины. В то же время, источник предоставленных средств не является принципиальным вопросом – это зависит исключительно от решений лидеров Европейского Союза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!