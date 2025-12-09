'Мы всегда отвечаем справедливо': Зеленский сказал, возможно ли достижение энергетического перемирия

Украина согласится на так называемое энергетическое перемирие, если Россия прекратит бить по украинской энергетике. Однако пока в Кремле не демонстрируют готовности к конструктиву.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы, которые ему задали участники чата пресс-службы ОПУ в WhatsApp. Он подчеркнул, что Россия не сигнализирует о готовности к любому перемирию .

"Россияне бьют по нашей энергетике и мы абсолютно справедливо отвечаем. И поэтому, если россияне будут готовы к энергетическому перемирию, то мы готовы, и всегда это подчеркивали. Это очень важно для людей", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Киев всегда сигнализировал о готовности к прекращению огня. Но пока оккупанты уничтожают энергетику, украинцы им будут отвечать.

Недавно в соцсетях распространили фейк о том, что якобы в августе на встрече президента Украины с лидером США Зеленскому якобы предложили объявить единоличное энергетическое перемирие, пообещав, что РФ присоединится к нему через час. Но Зеленский отказался.

В пресс-службе президента Украины опровергли эту информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в настоящем мире. Он сообщил, что в ближайшее время Киев отправит в Вашингтон доработанные документы о возможных шагах для завершения войны. Далее их должны рассмотреть лидер США Дональд Трамп и его переговорщики.

