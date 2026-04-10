'Мы все верим': в Черногории объяснили, почему хотят вступить в ЕС

Черногория хочет вступить в Европейский Союз по соображениям безопасности, а не по фискальным, как это было раньше. Страна уже выполнила 14 из 33 переговорных разделов, необходимых для вступления.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Черногории Милойко Спаич на форуме European Pulse, организованном POLITICO в Барселоне 9 апреля. ЕС он назвал "последним проектом мира на Земле".

Вступление Черногории в ЕС

"Вступление в ЕС... ранее было связано с... финансовой поддержкой инфраструктуры, — сказал Спаич. – Но на самом деле это уже не так".

Премьер-министр Черногории заявил, что его страна стремится стать членом ЕС не столько из традиционных "фискальных" соображений, сколько ради безопасности. И добавил, что его страна стремится присоединиться к блоку частично из-за его статуса "проекта мира". Официально страна начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и является ведущим кандидатом на членство.

"Ключевым фактором для нас, почему мы хотим присоединиться к ЕС, является, очевидно, общие ценности, в которые мы все верим, а во-вторых, это единый рынок — это полмиллиарда людей против полмиллиона черногорцев, — сказал премьер-министр. – И третье — это проект мира, возможно, даже последний проект мира на Земле в наши дни, поэтому в этом заключается ценность Европейского Союза".

На сегодня Черногория является кандидатом, который быстрее всего продвигается, она выполнила 14 из 33 переговорных разделов — критериев, необходимых для вступления в ЕС. Страна поставила перед собой амбициозную цель вступить в ЕС до 2028 года, "выполнила 80-90 процентов" требований по закрытию остальных разделов и "очень уверена", что сделает это до конца 2026 года, отметил политик. Однако некоторые страны-члены относятся скептически к принятию новых членов и сначала хотят реформировать процесс принятия решений в блоке.

"Некоторые из вещей, которые мы делаем сейчас, реформы, которые мы проводим, являются абсолютно беспрецедентными", – сказал он.

Спаич подчеркнул, что, вступив в ЕС, Черногория "даст надежду Западным Балканам", а также "сохранит расширение как очень и очень мощный инструмент Европейского Союза".

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Украина достигла определенного прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. За прошлый год выполнение документа достигло отметки в 84%, а больше всего прогресс продвинулся в финансовой, таможенной, социальной и сельскохозяйственной сферах, сообщили в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Так, за 2025 год прогресс выполнения вырос на 3 процентных пункта – с 81% до 84%.

За год наибольшего прогресса достигнуто в таких сферах:

Финансовый сектор – общий прогресс 82% (+8%);

общий прогресс 82% (+8%); Социальная политика и трудовые отношения – общий прогресс 87% (+7%);

– общий прогресс 87% (+7%); Таможенные вопросы – общий прогресс 96% (+5%);

– общий прогресс 96% (+5%); Сельское хозяйство – общий прогресс 79% (+5%).

Как отметила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, у Украины осталось 2,5 года, чтобы завершить все евроинтеграционные реформы, которые нужны для вступления в Евросоюз. К тому же присоединение к ЕС должно состояться после вступления балканских стран.

"Черногория ожидаемо завершит переговоры в 2026 году, Албания – в 2027 году, а Молдова и Украина – в 2028 году. То есть на самом деле существует окно возможностей в 2-2,5 года, чтобы принять все необходимые меры", – сказала дипломат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!