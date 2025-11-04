Новые страны могут вступить в ЕС до 2030 года: Каллас сказала, есть ли среди них Украина

Европейский Союз рассматривает расширение до конца десятилетия. В течение ближайших 5 лет в состав ЕС могут войти новые государства.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По словам дипломата, некоторые страны имеют шанс стать полноправными членами Европейского Союза до 2030 года.

Среди потенциальных кандидатов на членство Кая Каллас назвала Украину, Албанию, Молдову и Черногорию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейская комиссия опубликовала отчет о расширении Евросоюза, в котором признала, что Украина должна исправить негативные тенденции по борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Впрочем, в документе отмечается "устойчивую приверженность" Украины пути евроинтеграции.

