Украина получила все условия для вступления в ЕС: когда станем членами и что необходимо изменить

Украина получила все бенчмарки (условия) для вступления в ЕС. Условия, которые разделены на кластеры, должны выполнять правительство и Верховная Рада. В то же время, в последнее время темпы движения на пути к евроинтеграции замедлились, а парламенту все труднее принимать взятые на себя обязательства.

При этом, далеко не все условия и стандарты ЕС можно быстро достичь. Некоторые из них требуют значительных инвестиций и времени.

Историческое событие для Украины

Украина получила все условия для вступления в ЕС (бенчмарки) по всем кластерам. В них – от требований по общей безопасности продукции и защиты потребителей (вacquis ЕС) до внедрения оценки деятельности судей и прокуроров.

"Это окончательно сформулированные задачи для Украины, от выполнения которых и зависит, когда мы скажем: "Украина готова к членству в ЕС". То есть доказано с аргументами и расчетами, насколько лозунги о европейской интеграции совпадают с готовностью меняться. При этом "меняться" по-настоящему. Речь идет не только и не столько об изменениях в законодательстве, речь идет о реальных практиках применения норм и правил", – написала на своей странице в Facebook экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

Как пример она привела требование ЕС по качеству воды из кранов. Она должна быть питьевой во всех странах-членах Евросоюза. Но Украине для этого надо провести обновление водоканалов, заменить фильтры, стоки – сколько это займет времени, сколько это будет стоить, как это повлияет на тариф, на все эти вопросы необходимо найти ответы. И это лишь один из целой кучи вопросов.

"Мы зашли настолько далеко в переговорном процессе, что назад возврата нет. И мы зашли в ту стадию, где все на 100% зависит от Украины", – заявил во время круглого стола "Скорость вступления Украины в ЕС" Тарас Качка, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Чиновник считает, что "ничего нового и сложного" для Украины в этих условиях нет – необходимо завершить уже начатые реформы. Он уверен, что ближайшие недели покажут способность правительства и парламента "мобилизоваться" и ускорить темпы принятия решений.

"Нам нужно показать, что мы можем это сделать. Во всех без исключения разделах – все, что нам надо, завершить реформы. Ничего нового, сложного нет. Мы действительно сделать все в верховенстве права – больше смелых шагов, чем от нас требуют по бенчмарку. Антикоррупционная структура, действенный механизм отбора судей. Нам надо все доделать", – говорит Качка.

Сейчас сроки вступления в ЕС зависят от того, как быстро правительство и Верховная Рада выполнят бенчмарки (а с этим есть проблемы). Согласно с процедурой, которая пока что для нас не изменилась, после выполнения всех обязательств должно состояться завершение переговоров, подписание договора о вступлении и ратификация этого договора всеми членами ЕС.

Бенчмарки – пожелания от ЕС стране, которую они могут принять в члены. Они делятся на кластеры: основы, внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост, зеленый порядок и устойчивое соединение, ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности, внешние отношения.

Кластером "основы" открывают и закрывают переговоры.

Когда Украина сможет стать членом ЕС

В Украине сейчас не 450 депутатов, как предусмотрено Конституцией, а всего лишь 392, при том 20-30 из них не приходят на заседания. Некоторые парламентарии находятся за границей, другие – просто игнорируют работу в парламенте. Как результат, для принятия решения нужно насобирать 226 голосов "за" не из 450, а примерно из 350 депутатов, рассказал во время дискуссии Вадим Галайчук, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Европейского Союза.

О том, что в парламенте едва хватает голосов для принятия даже популярных решений, говорят уже не первую неделю. Например, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью OBOZ.UA обратил внимание, что вызвало трудности даже решение об отмене второй подписи на документах. "Это чистый акт дерегуляции. Но я обратил на него внимание не столько из-за самой сути, сколько из-за того, как тяжело он проходил. Даже за такое популярное решение, о котором умоляли предприниматели, мы едва насобирали 230 голосов. Прошли "на тоненького", с перевесом всего в пять голосов. Это очень тревожный сигнал – он свидетельствует о том, что способность Верховной Рады сегодня, к сожалению, является критически низкой", – рассказал Гетманцев.

Самый простой способ "подтолкнуть" законодательную работу – провести парламентские выборы и обновить состав Рады. Однако во время полномасштабной войны выборы не проводят, поэтому приходится работать с тем парламентом, который есть.

Даже если Рада мобилизует свои усилия и начнет быстро действовать, не факт, что Украина сможет стать членом ЕС хотя бы в 2027-м, как это ранее планировалось. Так, еще в 2022-м разработали дорожную карту, которая предусматривала, что Украина уже в 2027-м будет технически готова стать членом ЕС (выполнит все требования), а страны-члены ратифицируют соглашение о вступлении до 2029-го. Такое решение важно реализовать именно до 2029-го, ведь после в ЕС будет новый политический цикл, и какая власть придет на место действующей, неизвестно. Вполне возможно, что взгляды руководителей ЕС в 2029-м будут отличаться от позиции действующих политиков.

"Европа не будет безопасной без безопасной Украины и без того, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО. К сожалению, не все политики в Европе думают стратегически. Часто есть бремя внутренней политики, политических вопросов, и об этом надо помнить. В конце концов, национальные парламенты государств-членов должны ратифицировать членство Украины", – рассказал во время круглого стола Пекка Товери, депутат Европейского парламента, глава делегации в Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС.

Далеко не все государства готовы без оговорок принимать Украину в состав ЕС. Даже Польша, которая еще недавно была едва ли не главным нашим союзником в вопросах евроинтеграции, сейчас активно отстаивает интересы своих фермеров, которые не рады видеть на условиях свободного рынка конкурентов из Украины.

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента, член делегации в Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС, скептически настроен относительно перспектив быстрого вступления Украины вместе с другими кандидатами. Ведь к этому не готовы страны-члены ЕС. Пятрас с января 2001 по декабрь 2002 года был главным переговорщиком по вопросам членства Литвы в Европейском Союзе.

"Давайте четко проясним. Первое, что нужно в ЕС – это политическая воля. Это не происходит автоматически, не исключительно в соответствии с решением Еврокомиссии. Еврокомиссия может разрабатывать много замечательных стратегий, но политическая воля – готовность к определенным решениям", – заявил он.

В любом случае, сейчас "мяч" находится на стороне Украины. От действий парламентариев и правительства зависит не только скорость принятия решений, но и дипломатическая работа. Уже сейчас необходимо проводить масштабную информационную кампанию в ЕС и пытаться убедить те страны, которые все еще сомневаются, что членство Украины лишь усилит Евросоюз.