Трехсторонний тупик: почему мирные переговоры фактически сорваны и какие факторы могут их перезапустить. Интервью с Долговым

Трехсторонний переговорный формат между Украиной, США и Россией все больше напоминает процесс, который формально продолжается, но фактически исчерпал свое содержание. Последние раунды консультаций, в частности встречи 21–22 марта, не только не приблизили стороны к компромиссу, но и обнажили главное – отсутствие даже базового видения того, каким может быть завершение войны. Ключевой вопрос, разделяющий стороны, остается неизменным: территории, прежде всего Донбасс. И именно здесь переговоры уперлись в жесткую стену, где ни одна из сторон не готова отступить без стратегических потерь.

Вашингтон все откровеннее демонстрирует подход, пытаясь найти быстрое решение даже ценой давления на Киев. В то же время Украина настаивает, что любые территориальные уступки не только подрывают ее обороноспособность, но и создают долгосрочную угрозу для всей европейской безопасности. Европейские партнеры, несмотря на формальную поддержку переговорного процесса, также начинают признавать его стагнацию. Сигналы о том, что диалог теряет смысл, все чаще звучат на уровне лидеров, которые прямо говорят: проблема не в формате или посредниках, а в отсутствии реального намерения Москвы завершить войну.

Ситуацию осложняет и внешний контекст. Обострение на Ближнем Востоке и риск более широкой региональной войны отвлекают внимание и ресурсы США. Это уже влияет на приоритеты Вашингтона, включая возможность пересмотра военной поддержки Украины. Параллельно внутриполитические факторы в США, в частности информационные атаки и попытки дискредитации Украины, только усиливают нестабильность переговорной позиции американской стороны.

На этом фоне Россия продолжает делать ставку не на компромисс, а на затягивание войны и истощение противника. Логика Кремля остается неизменной: время работает на него, если Запад теряет единство, а Украина – ресурсы. Поэтому переговоры становятся не инструментом достижения мира, а элементом политической игры, где каждая сторона пытается выиграть паузу.

Могут ли изменить ситуацию дополнительные факторы? Теоретически – да. Резкое усиление военного давления на Россию, внутренние кризисы в самой РФ или, наоборот, радикальное изменение позиции США способны сдвинуть баланс. Однако по состоянию на сейчас ни один из этих сценариев не выглядит достаточно близким. Поэтому переговоры остаются в тупике, а война – в фазе истощения, где решающим фактором становится не дипломатия, а ресурсы, выносливость и стратегическая устойчивость сторон.

Своими мыслями в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, который возглавлял миссию Украины при НАТО, был заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

– Президент Украины Зеленский открыто заявил, что США настаивают на передаче Донбасса России в обмен на гарантии безопасности. Других вариантов они не видят. В то же время он этот сценарий отверг, подчеркнув: уход с Донбасса может существенно ослабить обороноспособность Украины и, шире, всей Европы. То, что переговоры зашли в тупик, признают и в Европе. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирные переговоры по Украине, инициированные США, могут фактически потерять перспективу. По его мнению, процесс уперся в предел возможного и дальше просто не движется.

– На мой взгляд, ничего удивительного не произошло. Единственное, что впервые прозвучало такое резкое заявление непосредственно от президента Зеленского. И выглядит несколько странно, почему именно сейчас, а не тогда, когда ему отчитывалась наша делегация после поездки в Соединенные Штаты. Очевидно, что все это, как говорится, оставалось "за кулисами". Поэтому фактически ничего нового не произошло. Кроме того, что мы услышали это уже в публичном переводе через информационные агентства.

При этом сам так называемый переговорный процесс – хотя, строго говоря, никаких полноценных переговоров, тем более трехсторонних, и не было – по моему мнению, все же будет продолжаться. Будут продолжаться, скорее, те самые дипломатические "танцы", которые называют переговорами. На самом же деле переговоров нет. Есть согласование отдельных деталей, есть ожидание очередных обменов военнопленными. И это действительно важно. Ради этого стоит собираться и что-то обсуждать. Что это меняет? Прежде всего то, что теперь все сложнее говорить о нейтральном посредничестве США. Потому что мы видим довольно откровенную позицию, которая фактически совпадает с кремлевским ультиматумом – отдать Донбасс. Но это не конец. Война будет продолжаться. И будут продолжаться попытки найти какой-то выход: прекратить боевые действия, перейти к разговорам о мире.

– Виткофф, и представители с украинской стороны, и Москва – все говорят о "паузе", после которой возможно переговоры и консультации будут продолжаться дальше. Но как выглядит этот сценарий? Мы приезжаем, приезжают россияне, американцы. Россияне говорят: отдайте Донбасс, как минимум. Американцы – отдайте Донбасс. Мы говорим: нет. И это все повторяется. Нужны ли такие контакты?

– Есть еще несколько уровней проблем, в которые все упирается. В дипломатии есть известный принцип: пока не согласовано все – не согласовано ничего. Поэтому параллельно будут согласовывать какие-то второстепенные вещи. Они не ведут к завершению войны или переходу к полноценным мирным переговорам, но позволяют сохранять сам формат контактов. Поэтому такие контакты все равно нужны. Нам нужен диалог с Соединенными Штатами – хотя бы потому, что нам нужно оружие, причем за деньги, перспектива которых, кстати, тоже выглядит не слишком оптимистично.

Контакты с Россией – тоже нужны. Как минимум для обмена пленными, возвращения детей, решения гуманитарных вопросов. Но не только. Насколько можно судить из открытых сообщений, там работают и военные эксперты. А это значит, что на техническом уровне все же нарабатываются параметры возможного контроля за прекращением огня – если оно когда-то произойдет. То есть схемы, механизмы, варианты уже могут быть более-менее согласованы.

Проблема в другом – убедить Соединенные Штаты, и прежде всего президента Трампа, что давить нужно не на Украину. Это, кстати, хорошо понимают в Европе. Вы упомянули президента Финляндии – но это не единичная позиция. Фактически, кроме разве что одиозного премьера Венгрии, вряд ли мы услышим в Европе тезис, что Украина должна сдать Донбасс. Наоборот, там хорошо помнят предыдущий опыт. Минский формат, попытки создания "серых зон" или зон безопасности – все это с российской стороны всегда использовалось для получения военных преимуществ на местности. Через рельеф, высоты, позиции. Ничего не делается просто так.

Когда Россия настаивает на всем Донбассе – это не переговорная позиция. Это ультиматум. Поэтому нам нужна поддержка. Нам нужно давить на Россию, чтобы она отказалась от этой позиции. А это, к сожалению, достигается не словами, а силой.

– Как это выглядит на практике?

– Удары по экспортной инфраструктуре нефти, которые мы уже видим. Усиление эмбарго – а не временные послабления для российских танкеров. Плюс стабилизация ситуации в Персидском заливе: открытие маршрутов для нефти и газа, нормализация цен. И на этом фоне – дальнейшее экономическое и военное давление на Россию. Вот такие возможности я вижу.

– То есть получается, что реальные мирные переговоры возможны только через истощение России – экономическое и военное? Других путей фактически нет?

– Война продолжается. А значит, даже если другие пути теоретически существуют, сейчас они либо недоступны для нас, либо неприемлемы для противника.

– По словам Зеленского, Вашингтон усиливает давление на Киев. Может ли пауза в переговорах быть связана и с этим фактором? Например, уже появляется информация, что США рассматривают возможность перенаправить на Ближний Восток военную помощь, предназначенную для Украины, в рамках натовской инициативы. Есть и другая история – Тулси Габбард, директор национальной разведки, обнародовала информацию о якобы перехваченных сообщениях украинского правительства по обсуждению финансирования кампании переизбрания Байдена. Понятно, для чего это вбрасывается.

– Это действительно может быть давлением. Во-вторых, в исполнении Трампа возможно практически все. Достаточно посмотреть на его нарративы, высказывания и прямую речь по Персидскому заливу и Ирану. За последнюю неделю мы слышали очень разные, местами взаимоисключающие вещи. И различить, где там аргументы, где факты, а где дымовая завеса и маскировка реальных намерений – вопрос открытый. Если буквально ловить отдельные фразы, то можно дойти до абсурда: мол, Иран уже на все готов, и я, президент США Трамп, вместе с аятоллой будем контролировать Ормузский пролив. Это имеет очень мало общего с содержательной политикой.

Если же вернуться к Украине и поставкам оружия – в условиях войны, кризиса и полной неопределенности по ее завершению возможно тоже практически все. Так что к любому сценарию надо быть готовыми. В то же время, как отмечал президент Зеленский, по состоянию на сейчас поставки с американской стороны продолжаются. То есть система еще работает. Европа также осознает критичность ситуации – как с финансами, так и с оружием. Соответственно, я бы ожидал, что параллельно прорабатываются и альтернативные варианты действий на случай обострения. Рано или поздно это все равно пришлось бы делать.

– Насколько целесообразно со стороны президента Украины надо было так открыто говорить об этой позиции США, учитывая, что отношения с Трампом у нас и так очень напряженные.

– Мы не знаем всего – и не будем знать. Но очевидно, что каждый шаг сейчас связан с более широким контекстом событий. За годы войны накоплено огромное количество контактов – как у Зеленского с президентом США, так и на глобальном уровне.

Определенное обострение – это тоже инструмент. Это форма давления, форма переговоров, способ перевести ситуацию на другой уровень. Насколько это будет эффективно – увидим. Но точно не работает иллюзия, что каждая встреча приносит прогресс. Мы постоянно слышим о "положительных сдвигах", но реальных сигналов завершения войны нет. И в нынешних условиях их не может быть. Потому что Путин пока не получил ни достаточного давления, ни убедительных аргументов, которые заставили бы его изменить позицию.

Более того – даже эта пауза, эта своеобразная передышка, которую он получил благодаря ситуации на нефтяном и газовом рынках, дала ему дополнительные, и неожиданные, ресурсы. Как именно он их использует – еще увидим. Но факт остается фактом: на этом этапе война и сопутствующий кризис создали преимущества именно для Путина. Все остальные – в минусе.

– Гипотетически представим, что Украина соглашается с этим американо-российским предложением. Что будет дальше? Мы выводим войска с Донбасса, американцы предоставляют нам гарантии безопасности. Но предоставят ли они реальные гарантии, учитывая то, что Россия – ядерная держава? Тем более, что сейчас сами США фактически размывают даже обязательства по пятой статье НАТО, а нам предлагают какие-то "гарантии", которые якобы должны остановить агрессию. Это выглядит, мягко говоря, сомнительно. И главное – остановится ли Россия, если получит Донбасс?

– Я считаю, что верить чему-либо со стороны Кремля нельзя. И, к счастью, у нас уже есть собственный опыт, который это подтверждает. Поэтому разговоры о "доверии", "мерах доверия" или любом бытовом доверии – это бесполезно.

Относительно гарантий – я ни разу не слышал четко прописанной, содержательной модели. Если ставится вопрос, что Украина должна выйти из Донбасса, тогда логично было бы поставить зеркальный вопрос: готов ли Путин убрать из Конституции Российской Федерации другие украинские территории, которые там записаны? Но об этом почему-то никто не говорит. Возможно, где-то в кулуарах такие разговоры и ведутся, но публично мы этого не видим. И это показательно.

Более того, российская сторона постоянно апеллирует к своей Конституции, мол, они "обязаны" действовать в соответствии с ней. Но тогда логично было бы и нашим партнерам так же апеллировать к Конституции Украины, где и Крым, и оккупированные территории Донбасса являются неотъемлемой частью государства. И требовать их освобождения. То есть вся эта аргументация – в значительной степени искусственная. И ждать от Москвы рациональных, добросовестных аргументов – это иллюзия.

Так же, как и полагаться на полную достоверность заявлений президента США. Там, безусловно, есть отдельные фрагменты реальной информации, но они растворены в потоке политических месседжей и публичной риторики. И отделить одно от другого бывает крайне сложно.

– Есть ли факторы, которые могут изменить американский подход к этим переговорам? Например, заседание "Большой семерки", где европейские страны, как сообщается, планируют давить на США из-за сотрудничества России с Ираном, аргументируя тем, что это бьет по интересам Штатов. Может ли это реально на что-то повлиять?

– Вопрос – как коллективно повлиять на США? Такие попытки уже были. И мы видели, чем они заканчивались. Я думаю, что шансы на то, что такие аргументы серьезно повлияют на Трампа, не очень велики. Он имеет собственное видение, имеет прямые контакты с Путиным и, очевидно, получает дополнительную информацию от своих разведок и других источников.

Поэтому рассчитывать, что совместное давление изменит позицию Вашингтона – это, мягко говоря, оптимистичный сценарий. На самом деле, как показывает практика, с Трампом эффективнее работает формат "один на один". И европейцы, безусловно, пытаются это делать. Но, как видим, пока без особого успеха.

Мы уже наблюдали подобную ситуацию: когда Зеленский вместе с европейскими лидерами после Анкориджа приезжали в Белый дом, казалось, что есть общее понимание между Европой, США и Украиной. Но стоило всем вернуться в свои столицы – и практически ничего не изменилось. Поэтому у этого процесса есть своя логика. Она не всегда нам понятна и не всегда выглядит последовательной.

– Президент Финляндии, который имеет достаточно тесные контакты с американским лидером, надеется, что Дональд Трамп сдержит обещание положить конец войне в Украине и не потерял интерес к мирному урегулированию.

– Относительно президента Финляндии – очевидно, что Александр Стубб имеет более доверительные отношения с Трампом, а значит и больше информации. И это дает ему основания делать определенные оценки и заявления. И поэтому мирный процесс – что бы под этим не имели в виду: давление на Украину или консультации между Вашингтоном и Киевом – он будет продолжаться.

Президент США не может просто потерять интерес к войне в Европе и сделать вид, что это не его проблема. И, более того, нынешний кризис – и вокруг Персидского залива, и в отношениях США с НАТО и союзниками – должен стать определенным уроком. Если хотите, напоминанием: союзники нужны всем. Даже единственной в мире сверхдержаве.