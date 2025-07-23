'Мы все уже устали от этого': спикер Джонсон высказался за завершение войны в Украине способом 'мир через силу'

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил поддержку идеи окончания войны "через силу" и подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к миру. Он также отметил эффективность того, что делает НАТО и союзники Америки.

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При этом Джонсон заявил, что Соединенные Штаты не желают быть и в дальнейшем вовлеченными в конфликт в Украине. По его словам, конфликт затянулся, а количество жертв, в том числе среди мирного населения, постоянно растет.

"Это продолжается слишком долго. Слишком много невинных людей погибает, и мы совсем не хотим дальнейшего участия Америки в этом. Но я думаю, что то, что делает НАТО и наши союзники по всему миру, может быть эффективным. Я думаю, что мы все уже устали от этого и надеемся, что это скоро закончится. Мы доверяем главнокомандующему [Трампу], он восстанавливает мир через силу", – сказал Джонсон.

Что предшествовало

Президент США Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Сам Трамп "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней. Американский лидер добавил, что рассматривает введение санкций против РФ, и заинтриговал "сюрпризом", который готовит для Путина.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что время, когда президент Трамп "надерет задницу" российскому диктатору Владимиру Путину, приближается. Сам же этот процесс, по его словам, будет происходить посредством введения санкций.

Спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон не считает необходимым рассматривать и голосовать за проект закона с новыми санкциями против РФ и ее партнеров до завершения 50-дневного ультиматума президента США. По его мнению, Конгресс должен позволить лидеру Штатов и его администрации сделать запланированное.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госдепе США заявили, что ультиматум президента США Дональда Трампа по заключению соглашения в течение 50 дней – это "окно возможностей" для России. И упоминание о временных рамках якобы не означает конкретную дату – речь может идти о любом моменте в пределах этого периода.

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