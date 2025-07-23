'Это окно возможностей': в Госдепе призвали не воспринимать заявления Трампа о временных дедлайнах буквально

Ультиматум президента США Дональда Трампа о заключении соглашения в течение 50 дней – это "окно возможностей" для России. И упоминание о временных рамках якобы не означает конкретную дату – речь может идти о любом моменте в пределах этого периода.

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Соответствующее заявление на брифинге 22 июля сделала пресс-секретарь американского Госдепа Тэмми Брюс. Она призвала с осторожностью воспринимать подобные заявления Трампа.

По ее словам, 50-дневный срок является "окном возможностей" для достижения прогресса в вопросе прекращения огня.

Подробнее свое мнение Брюс не объяснила, но также она прокомментировала возможный третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. Она отметила, что в Государственном департаменте знают об этой возможности и "продолжают поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной с целью достижения всеобъемлющего прекращения огня и окончательного мирного урегулирования".

Вашингтон поддерживает только те переговоры, которые базируются на принципах добросовестности, взаимного уважения и конструктивного подхода. Именно такой диалог является единственным реалистичным путем к завершению войны.

Брюс заверила, что Штаты и в дальнейшем будут выступать за дипломатическое решение, однако будут продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку – в частности, в сфере безопасности и обороны – до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию.

Как писал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия не ведет настоящих переговоров, а лишь затягивает время, несмотря на 50-дневный ультиматум Дональда Трампа. Но Украина пытается договориться о возвращении наших воинов из вражеского плена, что является основной задачей переговорного процесса на этом этапе.

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