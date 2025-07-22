'Посмотрим, как это сработает': спикер Джонсон сделал заявление о принятии Конгрессом новых санкций против России

Спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) Майк Джонсон не считает необходимым рассматривать и голосовать за проект закона с новыми санкциями против РФ и ее партнеров до завершения 50-дневного ультиматума президента Дональда Трампа. По его мнению, Конгресс должен позволить лидеру Штатов и его администрации сделать запланированное.

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Об этом Джонсон сказал во вторник, 22 июля, во время пресс-конференции в Конгрессе. Он также объявил, что Палата представителей ушла на каникулы до сентября.

"Я думаю, Палата представителей и Сенат соглашаются, что, с учетом этого 50-дневного срока, Белый дом должен позволить главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они планируют делать, и мы увидим, как это получится", – заявил Джонсон.

Таким образом он подтвердил позицию республиканского большинства в Конгрессе, что законопроект с новыми санкциями против России даже не будет выноситься на голосование без одобрения президента Трампа.

Напомним: ранее Майк Джонсон не исключал возможности проведения голосования по законопроекту о санкциях против России. Он подчеркивал, что российскому диктатору надо отправить сообщение, отметив, что в Палате представителей "есть заинтересованность в этом".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Трамп 14 июля заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Президент США подчеркнул, что "очень недоволен" РФ и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если соглашение по Украине не состоится в течение 50 дней.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что время, когда президент США Дональд Трамп "надерет задницу" российскому диктатору Владимиру Путину, приближается. Сам же этот процесс, по его словам, будет происходить посредством введения санкций.

По словам сенатора, президент США намерен ввести 100% пошлины и наказать тех, кто покупает российскую нефть, тем самым поддерживая военную машину РФ. Речь, в частности, о Китае, Индии и Бразилии.

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