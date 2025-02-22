'Мы видели слишком много руин и смертей по вине России': Зеленский сказал, каких гарантий безопасности хочет от союзников. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны такие гарантии безопасности, при которых диктатор Владимир Путин больше никого не сможет обмануть, а Россия не сможет нести гибель другим народам. Это касается не только нашего государства, но и других: от Европы до Сирии и стран Ближнего Востока и Африки.

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Все наши партнеры в мире нуждаются в общем понимании, как гарантировать вышеперечисленное. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в субботу, 22 февраля.

"За прошедшие 30 лет мы видели слишком много руин и смертей, вина за которые лежит именно на России – на российской армии, на их спецслужбах, на их наемниках. Мир нуждается в гарантиях, я благодарю всех за поддержку. И фактически со всеми партнерами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности, о конкретных проявлениях поддержки: о действиях, о помощи, о решениях, о месседжах", – отметил он.

Сейчас, накануне третьей годовщины начала полномасштабной войны, для всех украинцев важно, чтобы мир был с нами, добавил гарант. Мир должен быть в сильной позиции, с фундаментальными целями и принципами Устава ООН касательно суверенитета наций, территориальной целостности каждого государства и защиты каждой нации мира от агрессии.

"Справедливость не должна быть пустым словом, и это важно для каждого народа", – подчеркнул Зеленский.

Он рассказал о своих переговорах с лидерами Нидерландов, Албании, Британии и Греции. С ними президент говорил о военной помощи, приближении мира и защите Европы и международного права.

"Мы продолжаем нашу международную работу, новые переговоры с партнерами – очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия. Сейчас мы делаем вполне конкретные вещи для того, чтобы разговоры об Украине и всей Европе происходили при участии Украины и Европы. Я благодарю каждого из партнеров за поддержку в этом особенно", – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 21 февраля провел телефонные разговоры с рядом лидеров европейских государств. С каждым из политиков глава государства обсуждал координацию совместных действий по завершению войны России против Украины и надежных гарантий безопасности для нашей страны после окончания боевых действий.

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