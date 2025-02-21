Зеленский обсудил с европейскими лидерами планы по завершению войны: что известно

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 21 февраля, провел телефонные разговоры с рядом лидеров европейских стран. С каждым из политиков глава государства обсуждал координацию совместных действий по завершению войны России против Украины и надежных гарантий безопасности для нашей страны после завершения боевых действий.

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Об этом президент рассказал в обращении к украинцам и миру в конце 1094-го дня войны. Он поблагодарил глав европейских стран за поддержку и подчеркнул, что Европа должна и может делать гораздо больше для того, чтобы мир реально был достигнут.

В частности, у него были телефонные разговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, лидером Чехии Петром Павелом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, главой правительства Словении Робертом Голобом, канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Сейчас много координации с лидерами, и не только в Европе. Говорил сегодня с Президентом Польши Анджеем Дудой, и мы отталкиваемся от того, что наша независимость – Украины и Польши – это очень тесно связанные вещи. Чем сильнее украинский суверенитет, тем безопаснее Польши. Двадцатый век это доказал. Сейчас должны быть вместе, и я благодарен Польше за поддержку. Говорил с премьер-министром Хорватии. Я поблагодарил Андрея за оборонную поддержку, сотрудничество в сфере безопасности. Мы многое делаем вместе с Хорватией, и обменялись мнениями относительно ближайших шагов и событий", – рассказал президент.

Кроме того, Украина продолжает работать с партнерами в ключевых мировых регионах, в частности в Африке.

"Кот-дʼИвуар – я говорил сегодня с президентом, и я благодарен за поддержку нашего суверенитета, нашей территориальной целостности и позиции, что в международных делах нужна реальная предсказуемость, нужно реальное уважение к интересам каждой нации. Без уважения мира не будет – при том уровне оружия, который существует сейчас. Именно поэтому нужно работать на всех уровнях в мире – со всеми партнерами, во всех регионах – чтобы международный порядок действительно был и действительно соответствовал смыслу слова "порядок". Я благодарю всех за поддержку!" – подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что команды Украины и США работают над проектом соглашения между нашими правительствами.

"И это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – на справедливый результат", – добавил президент.

Детали переговоров Зеленского с европейскими лидерами

Андрей Пленткович

Зеленский отметил, что поблагодарил главу хорватского правительства за поддержку Украины и недавнее решение о новом пакете военной помощи.

"Важно сохранять общее понимание текущих событий. Обсудили следующие шаги и совместные планы на ближайшее будущее. Позиция Европы сегодня определяет ее безопасность завтра. Нам всем нужен крепкий и длительный мир. Ценим твердую позицию Хорватии, что прекращение огня невозможно без четких гарантий безопасности", – говорится.

Анджей Дуда

С польским президентом Зеленский обсудил "текущие события и предстоящие шаги". Он подчеркнул, что наша общая цель остается ясной: защитить Украину и всю Европу от агрессии со стороны России.

Президент Украины рассказал коллеге о диалоге с администрацией Соединенных Штатов Америки.

"Важно, чтобы Соединенные Штаты стояли рядом с нами. Крепкий и длительный мир может быть достигнут только благодаря единству. Спасибо за поддержку", – отметил он.

Петр Павел

Основные темы разговора президентов Украины и Чехии — дальнейшие шаги, общие планы и сохранение сильных аргументированных позиций. Зеленский подчеркнул, что Европа должна звучать единым голосом для достижения справедливого мира, и мы его добьемся.

"Кроме того, обсудили продолжение чешской инициативы по поставкам артиллерийских снарядов и новое предложение Чешской Республики по поддержке Украины. Высоко ценим то, что даже в эти сложные времена чешский народ стоит бок о бок с Украиной", – рассказал президент.

Ульф Кристерссон

Зеленский сказал, что поблагодарил премьера Швеции за военную помощь, в том числе за будущий 18-й пакет оборонной помощи.

"Также проинформировал о конструктивной встрече со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и деталями недавних переговоров с иностранными лидерами. Должны быть абсолютно четкими: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", – написал политик.

Он добавил, что Украина вместе со Швецией работает над общим видением гарантий безопасности и решение должно быть готово к началу любых возможных переговоров, и Европа должна быть за столом переговоров.

Роберт Голоб

Президент подчеркнул, что украинский народ искренне ценит эту непреклонную поддержку словенского народа.

"Обсудили двусторонние отношения, планы на будущее и общие шаги, а также обменялись взглядами на завершение войны и гарантии безопасности. Быстрые и слаженные действия – ключ к достижению справедливого и длительного мира. Словения проявила четкое понимание и готовность в этом вопросе", – сказал Зеленский.

Олаф Шольц

"Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о нашей общей позиции относительно путей завершения войны и надежных гарантий безопасности. Поблагодарил его за вклад Германии в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины", – написал президент.

Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения общая помощь Украине со стороны Германии составила 43,6 миллиарда евро. Украинский народ всегда будет помнить столь сильную поддержку.

"Кроме того, проинформировал канцлера о своей встрече с генералом Келлогом и недавних контактах с иностранными лидерами, в частности о вчерашнем разговоре с Президентом Макроном. Подробно обсудили видение шагов, необходимых для достижения справедливого мира, а также роль Европы за столом переговоров", – добавил Зеленский.

Микхол Мартин

Зеленский проинформировал главу правительства Ирландии о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ведь координация с партнерами сейчас очень важна.

"Обсудили общее видение реальных шагов для окончания войны. Ирландия разделяет наш подход, что инициатива должна быть общей, потому что от этого зависит безопасность не только Украины, но и всей Европы. Сделаем все, чтобы добиться справедливого и гарантированного мира. Также говорили о продолжении финансовой помощи, о наших европейских делах и о вкладе Ирландии в защиту украинцев и украинок", – сообщил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает РФ ответственной за вторжение в Украину. В то же время, он обвинил в войне президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, поскольку они якобы "говорили не о том", а РФ якобы было "так легко отказать".

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