'Мы видели, что происходило в Афганистане': Зеленский заверил, что Украина никогда не выведет войска с Донбасса. Видео

Государство-агрессор РФ хочет завладеть всей территорией украинского Донбасса, но на этом его амбиции не заканчиваются. Именно поэтому вывод войск с наших земель или обмен одних на другие является безумием.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. 14 февраля он прибыл в Германию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, после участия в которой организовал пресс-конференцию для медиа. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой ОП в YouTube.

Кремль ищет "победу"

Президент отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин хотел бы оккупировать весь Донбасс, хотя его армии до сих пор не удалось выполнить эту задачу.

"Для того, чтобы продать это как "победу" для собственного общества. Возможно, даже не для общества... Возможно, для самого себя. Это "победа" для него самого", – сказал Зеленский, имея в виду российского главаря. Президент Украины пояснил, что диктатор манипулировал населением РФ в течение десятилетий, поэтому, вероятно, смог бы "продать" им что угодно и в любой момент.

"Мы не можем просто вывести войска с нашей же территории или обменять нашу территорию, один кусок на другой. Это что-то безумное! Это же не просто территория, там население 200 000 человек, там сотни погибли, особенно на этом направлении, особенно на Донбассе. Эта война, которая началась еще в 2014 году, она началась с востока и из Крыма", – подчеркнул глава государства.

Он напомнил об исторической ошибке мира: никто не ответил на действия агрессора в 2014-м. Путин тогда еще не был "таким мужественным, как сегодня, как во время этой полномасштабной атаки". Например, его армия тогда не использовала российские опознавательные знаки и российскую форму – это означало, что они тогда еще боялись.

Сейчас ситуация другая. Сейчас Путин гораздо больше убежден в своих действиях, чем четыре, чем десять лет назад. "Именно поэтому, если мы дадим ему возможность почувствовать эту "победу", мы не знаем, что он сделает дальше", – предупредил Зеленский.

Угроза повторного нападения

Американская сторона предложила создать на востоке так называемую свободную экономическую зону. Даже если там будут находиться военнослужащие США – это сейчас не обсуждается, но если представить, – все равно "никто не будет полностью контролировать то, что будет происходить на неподконтрольных Украине территориях".

Оккупанты могут "убивать, взрывать, наносить другой вред". Это может произойти завтра или через три года. Зеленский задал вопрос, что с этим будут делать союзники, какой будет их реакция.

"Я думаю, мы видели то, что происходило в Афганистане. Я не сравниваю эти вещи. Но я думаю, что если Путин захочет прийти и оккупировать нас, если они спровоцируют что-то, то, думаю, есть большая вероятность, что люди, которые там будут оставаться (пусть не американцы – кто-то другой), я думаю, что они могут выйти... Что дальше будет? Будет большая оккупация Украины, будут большие потери", – предупредил президент.

"Именно поэтому я говорил, что это опция – но не положительная для Украины. Потому что есть большие риски для гарантий безопасности и для тех стран, которые предоставили эти гарантии", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Украинская армия является сильнейшей в Европе, и держать ее вне НАТО было бы глупо, отметил Владимир Зеленский. Ведь именно от наших бойцов зависит мир на европейском континенте.

– Также президент подтвердил, что Украина готова к соглашению, которое принесет реальный мир стране. Государства выразил уверенность, что война может быть завершена с достоинством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!