'Мы уже использовали разное оружие': Зеленский прокомментировал информацию о снятии ограничений на использование западных ракет большой дальности

Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию западных СМИ о якобы снятии ограничений для Украины на использование дальнобойных ракет, предоставленных западными партнерами, для ударов вглубь территории России. Он отрицает использование американского оружия по таким целям

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по результатам саммита лидеров Европейского Союза в Брюсселе. В частности, президент заверил, что Украина ни разу не использовала оружие США для ударов по России.

"Я не знаю, кто что пишет. Мы никогда не использовали по дальнобойным целям американское оружие на территории России. Мы использовали разное оружие с неплохими возможностями, но это было сугубо на территории боевых действий или подготовки к выходам на боевые задачи", – отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина имеет собственные дальнобойные средства, которыми может бить на расстояние от 150 до 3000 километров глубоко в тыл страны-агрессора.

"У нас есть четкое использование дальнобойных средств украинского производства, и мы применяем произведенные в Украине средства дальностью от 150 до 3000 километров. Это наши самые современные возможности. И вопрос заключается в том, как получить финансирование для массового производства этих далеко идущих возможностей, которые мы имеем", – сказал президент.

