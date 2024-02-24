'Мы твердо стоим на стороне Украины': в Киев прибыла с визитом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото

В Украину 24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабной агрессии РФ против нашего государства, прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заверила, что Европа твердо стоит на стороне Украины и продолжит поддержку, пока наше государство не станет свободным.

О визите сообщила сама фон дер Ляйен. Она также опубликовала сделанное в Киеве фото.

"Как никогда, мы твердо стоим на стороне Украины. Финансово, экономически, военно, морально. Пока страна наконец-то не станет свободной", – написала президент Еврокомиссии.

Напомним, накануне, 23 февраля, с визитом в Украину прибыл лидер большинства в Сенате США Чак Шумер. Он заверил, что Америка остается рядом с украинским народом и отметил, что американская делегация прибыла, в том числе и для того, чтобы узнать о потребностях украинской армии в вооружениях.

Сообщалось также, что президент Украины Владимир Зеленский встретился в тот же день с делегацией Сената США.

Кроме того, одновременно с американской делегацией во Львове 23 февраля находилась глава правительства Дании Мэтте Фредериксен. Вместе с президентом Украины она приняла участие в чествовании памяти погибших защитников, которая проходила на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Позже стало известно, что Фредериксен и Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Данией.