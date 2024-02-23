'Америка вместе с украинским народом': лидер большинства в Сенате США прибыл с визитом в Украину. Фото

В Украину 23 февраля прибыла американская делегация во главе с лидером большинства в Сенате США Чаком Шумером. Он заявил, что целью визита является демонстрация неизменной поддержки Соединенными Штатами Америки украинского народа, а также выяснение информации о том, какого оружия особенно остро не хватает украинскому войску для защиты от российской агрессии.

О визите сообщил сам Шумер. Он также опубликовал фотографию, сделанную во Львове.

"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", – отметил лидер демократического большинства в Сенате США.

Напомним, одновременно с американской делегацией во Львове 23 февраля находится глава правительства Дании Мэтте Фредериксен. Вместе с президентом Украины она приняла участие в чествовании памяти погибших защитников, которая проходила на Марсовом поле Лычаковского кладбища.