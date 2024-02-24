'Это серьезный месседж со стороны США': Зеленский во Львове встретился с делегацией Сената США. Фото

Президент Владимир Зеленский накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину встретился во Львове с делегацией Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки. Глава государства назвал визит американских законодателей серьезным месседжем со стороны США и американского народа.

Детали встречи рассказали на сайте Офиса президента, она состоялась в пятницу, 23 февраля. На своем канале в Telegram Зеленский опубликовал видео мероприятия.

В частности, президент встретился лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, а также сенаторами Ричардом Блюменталем, Джеком Ридом, Майклом Беннетом и Мэгги Гасан. Он поблагодарил за то, что наши партнеры помогают нам уберечь демократию не только в Украине.

"Это серьезный месседж со стороны США, американского народа. Это свидетельствует о том, что вы нас поддерживаете. Американцы на стороне правды, и у нас общие ценности. Я благодарю вас за то, что вы помогаете нам уберечь демократию не только в Украине. Борьба за демократию и свободу должна вестись по всему миру", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил Конгресс, Демократическую и Республиканскую партии, президента США Джо Байдена и американский народ за оказание оборонной, финансовой и экономической помощи Украине.

"На протяжении двух лет нас всегда сопровождало ощущение, что США с нам", – сказал президент.

Он проинформировал сенаторов о ситуации на передовой и первоочередных нуждах Сил обороны Украины, а также призвал их увеличить военную помощь нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский провел рабочий день в пятницу, 23 февраля, во Львове. Глава государства встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, а также с американскими сенаторами во главе с Чаком Шумером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!