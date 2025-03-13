'Мы против Минска-3': Ермак заявил, что Украина и США не пойдут на заморозку конфликта. Видео

И Украина и Соединенные Штаты во время переговоров в Саудовской Аравии согласились на предложение прекращения огня. В то же время стороны договорились, что сценарий замороженного конфликта неприемлем.

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Об этом 13 марта заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины не должны быть только формальными.

"Мы очень четко говорили о том, что мы никогда не пойдем на замороженный конфликт. Мы точно против, и здесь наши позиции полностью совпадают с американскими партнерами. Они тоже против замороженного конфликта и так называемого Минска-3, или каких-то договоренностей, как Будапештский меморандум, которые, к сожалению, не сработали", – заявил он.

Не "Минск", а именно Европа тем или иным способом может предоставить Украине гарантию безопасности. Андрей Ермак подчеркнул, что представители Европы обязательно будут участвовать в мирном процессе. И это тоже было зафиксировано на переговорах в Джидде.

"Гарантии безопасности являются ключевым моментом, ведь без них трудно вообще говорить о чем-то. Мы имели длительную дискуссию и обсуждали разные варианты. Я не хочу сейчас разглашать все детали, но мы будем продолжать разговор о гарантиях безопасности, безусловно, касающихся усиления нашего оборонного комплекса", – отметил глава ОП.

Андрей Ермак подчеркнул: Украина полностью исключает любые разговоры с РФ о демилитаризации или ограничении количества наших Вооруженных сил. Также агрессор не может диктовать Украине вступление или не вступление в тот или иной альянс.

"Наша позиция однозначна, и мы не соглашаемся на нейтралитет Украины. Наши партнеры полностью согласны с нами, и это важно", – уточнил чиновник.

Глава ОП назвал встречу в Джидде очень успешной. Однако Ермак отметил, что это "только начало".

"Перед нами большая работа. Главное, что Украина не одна, Украина с партнерами, также с нашими европейскими партнерами. Мы на постоянной связи, мы информируем их о происходящем", – сказал Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией.

По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

В частности, по предложению Украины первых трех шагов к началу переговоров – перемирие в море, запрет воздушных ударов и начало масштабного обмена пленными – США предложили более широкий шаг. А именно – ввести полное прекращение огня на всей линии боевых действий.

По словам высшего военно-политического руководства Украины, наша страна готова принять указанное предложение о введении 30-дневного перемирия – в случае согласия России.

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