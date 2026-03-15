В Украину идет похолодание и дождь: в каких регионах ждать ухудшения погоды

Неделя в Украине начнется с существенного похолодания, которое начнет ощущаться уже в понедельник, 16 марта. В ряде областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, похолодание сначала охватит несколько северных областей, восток Украины, Херсонскую область и Крым. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также в южных областях и Крыму ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Холоднее всего ночью будет на севере страны, там термометры покажут около 0 градусов. Самым теплым понедельник ожидается для жителей западных областей, где воздух прогреется до +15 градусов.

В западных регионах прогнозируется переменная облачность без осадков, с ночью температура опустится от +1 до +3 градусов и возрастет от +12 до +15 градусов днем. На севере Украины также ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура ночью достигнет от 0 до +3 градусов, днем от +10 до +12.

В центральной части страны небо будет преимущественно ясным или малооблачным. Осадков синоптики не прогнозируют. Термометры покажут от +1 до +3 градусов ночью и от +10 до +12 градусов днем. В южных областях прогнозируют переменную облачность, местами возможен небольшой дождь; температура воздуха ночью составит от +2 до +4 градусов, днем от +9 до +11.

На востоке Украины ожидается облачная погода с небольшими дождями, местами с мокрым снегом. Ночью термометры покажут от +2 до +4 градусов, а днем воздух прогреется от +7 до +9 градусов. В Крыму синоптики также прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Температура ночью достигнет отметки от +2 до +4 градусов, а днем от +6 до +8 градусов.

Напомним, во многих областях нашей страны, в частности на западе, юге и частично в центре, метеорологическая весна уже наступила. Она фиксируется, когда средняя температура за сутки стабильно превышает 0 градусов и растет.

март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

