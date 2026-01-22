'Мы посеем зерна следующей войны': Сикорский указал на риски мирного соглашения и объяснил, что должна получить Украина. Видео

Украина должна получить справедливое мирное соглашение. В противном случае эти договоренности лишь "посеют зерна следующей войны".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. 22 января он выступил на традиционном "Украинском завтраке" по случаю ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

Россия и Путин не стремятся к миру

Сикорский рассказал присутствующим, что население Украины зависит от теплоцентралей для отопления и электроэнергии. Он отметил, что многие люди проживают в советском жилом фонде – он и сам вырос в подобном доме в Польше.

Когда после обстрелов тепло и электроэнергия не поступают в систему, приходится сливать воду из радиаторов. "Тогда жилье становится непригодным для проживания", – объяснил дипломат аудитории.

"Сейчас наблюдается отток населения из основных населенных пунктов, включая Киев. И это реальная опасность для Украины. Эти люди ничем этого не заслужили", – подчеркнул глава польского МИД, осудив Российскую Федерацию.

"Намеренные удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. Владимир Путин не является человеком мира", – подчеркнул Сикорский.

Плохое мирное соглашение недопустимо

Министр иностранных дел Республики Польша подчеркнул, что для достижения справедливых договоренностей давление должно осуществляться не на жертву агрессии, а на агрессора. В то же время он отметил, что рад услышать оценку специального представителя США Стива Уиткоффа о том, что "мы, вероятно, близки к сделке".

"Если Украина не окажется в пределах защищенных границ в результате соглашения (которого я ожидаю), мы посеем зерна следующей войны", – предупредил Сикорский.

