Глава Кремля Владимир Путин может потратить не одно десятилетие на полный захват Украины. В то же время каждый квадратный метр продвижения российской армии стоит десятками тысяч жизней.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Clash Report. По его мнению, президент РФ не сможет достичь своих планов в отношении Украины.

"Если посмотреть на карту его военных достижений прошлого года – достижений, оплаченных десятками тысяч, возможно, более сотней тысяч погибших солдат – такими темпами ему понадобятся десятилетия, чтобы покорить Украину. В этом проблема диктаторов: после 20 лет власти очень мало людей скажут вам правду. Люди приносят вам только хорошие новости", – говорит чиновник.

Напомним, ранее Владимир Путин засветился на "рождественском богослужении" в одной из церквей Московской области, которая расположена на территории воинской части ГРУ. Глава Кремля появился не только в окружении офицеров вражеской военной разведки, но и детей в военной форме.

Кроме того, газета The Times сообщала, что перед ним сейчас стоит выбор: продолжать войну в Украине, подвергая себя более серьезным экономическим проблемам, общественной усталости и политическим рискам накануне выборов в Госдуму, или соглашаться на мирные переговоры, результат которых может не гарантировать Кремлю желаемого результата.

Как сообщал OBOZ.UA, шансы на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2026 году сможет закончить войну в Украине, составляют четыре к одному. Дело в том, что российская экономика сейчас борется с высокими процентными ставками, нехваткой рабочей силы и стремительным ростом стоимости государственных заимствований. Поэтому Владимиру Путину будет легче согласиться на требования Трампа, чем продолжать воевать.

