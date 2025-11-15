'Уже имеет статус кандидата': Сикорский спрогнозировал, когда Украина станет членом ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Украина имеет реальные шансы стать полноправным членом Европейского Союза в начале следующего десятилетия. По его словам, несмотря на попытки блокирования со стороны Венгрии, стране уже удалось пройти важный этап на пути интеграции – получить статус кандидата в члены ЕС.

Видео дня

Это, по мнению Сикорского, значительно приблизило Украину к вступлению в европейское сообщество. Об этом пишет Polsat News.

"Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия", – сказал он.

Он подчеркнул, что одним из главных критериев для полноправного членства остается борьба с коррупцией.

"Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур", – подчеркнул министр иностранных дел Польши.

По его мнению, последние коррупционные скандалы в Украине являются серьезным сигналом, который Киев должен учесть, чтобы не потерять темп на пути к интеграции.

Напомним, в Варшаве 14 ноября во время международной выставки-конференции Rebuild Ukraine вице-премьер Тарас Качка заверил, что коррупционный скандал в украинской власти не повлияет на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что правительство оперативно реагирует на ситуацию и усиливает корпоративное управление в ключевых государственных структурах.

Как сообщал OBOZ.UA, временная специальная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности проведет открытое заседание из-за разоблаченных многомиллиардных коррупционных схем в энергетике – спецоперацию "Мидас". Заседание состоится на следующей неделе, и на него планируют пригласить ряд высокопоставленных чиновников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!