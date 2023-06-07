'Мы поможем Украине': Байден отреагировал на подрыв Россией Каховской ГЭС. Видео

Президент США Джо Байден отреагировал на подрыв российскими военными преступниками Каховской ГЭС в Херсонской области. Он пообещал Украине поддержку.

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Так Байден ответил на вопрос журналистки по поводу разрушения дамбы. Об этом сообщает "Голос Америки" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – сказал американский лидер.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ устроила, вероятно, самую большую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия.

Киев инициировал заседание Совета Безопасности ООН из-за подрыва Каховской ГЭС. Также государство-террориста требуют немедленного исключить из состава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Лидеры ряда стран и международные организации осудили очередное преступление РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать – и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

– Американская разведка располагает данными, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит страна-агрессор Россия. Главным мотивом такого шага оккупантов, вероятно, было сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

– Президент Владимир Зеленский пообещал привлечь Россию к ответственности за подрыв Каховской ГЭС. Он отметил, что ради собственной безопасности мир должен показать сейчас, что РФ не сойдет с рук такой террор.

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