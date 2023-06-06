'Каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций': Зеленский пообещал привлечь Россию к ответственности за подрыв Каховской ГЭС. Видео

Сознательное уничтожение российскими оккупантами дамбы и других сооружений Каховской ГЭС в Херсонской области является экологической бомбой массового поражения. Ради собственной безопасности мир должен показать сейчас, что России не сойдет с рук такой террор.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном вечером 6 июня в его Telegram. Глава государства подчеркнул, что генеральный прокурор Украины уже обратился в Офис прокурора Международного уголовного суда, чтобы привлечь международное правосудие к расследованию подрыва дамбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Созданная российскими террористами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину и украинцев. Мы все равно освободим всю нашу землю. И каждый российский теракт увеличивает только сумму репараций, которые Россия выплатит за совершенные преступления, а не шансы оккупантов остаться на нашей земле", – убежден президент.

Он выразил благодарность всем, кто оказывает помощь людям из затопленных районов: спасателям, военным, представителям местных громад и всем неравнодушным. Глава государства заверил, что власть на всех уровнях делает все для спасения людей и обеспечения их питьевой водой.

"Кривой Рог и вся Днепропетровщина, города и села Херсонщины, Николаевщины, Запорожья – как бы ни было тяжело, должны помочь людям", – отметил Зеленский.

Он рассказал о своем разговоре с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси – в частности, о теракте на Каховской ГЭС и общей ситуации с Запорожской атомной станцией.

"Призвал директора МАГАТЭ прямо и недвусмысленно осудить сегодняшний российский теракт и до максимума увеличить наши усилия, чтобы уволить ЗАЭС. Договорились о его визите в Украину", – отметил президент.

Глава государства выразил убеждение, что только полное освобождение украинской земли от российских оккупантов будет гарантировать, что таких терактов больше не будет.

"Россия использует все что угодно для террора – любые объекты. Государство-террорист должно проиграть", – подчеркнул Зеленский.

"О нашем юге и Крыме. Мы найдем способ восстановить нормальную жизнь на нашей земле после изгнания рашистов. Это касается как воды, так и всего остального. Это касается всех наших регионов – от Херсонщины до Днепровщины, от Николаевщины и до Крыма", – отметил президент, выразив убеждение, что сознательное уничтожение Каховского водохранилища свидетельствует о том, что российские оккупанты уже осознали, что и из Крыма им придется скрыться.

"Что ж, Украина вернет все свое. И заставит Россию заплатить за содеянное", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна понести уголовную ответственность за экоцид, спровоцированный обвалом дамбы. По его словам, украинская разведка в прошлом году докладывала о минировании российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС и рисках, связанных с этими действиями россиян;

– также президент провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность войск к дальнейшим действиям.

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