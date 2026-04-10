'Мы показали, что это работает': Зеленский рассказал о сбивании 'Шахедов' украинскими перехватчиками на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные эксперты помогали странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны-камикадзе типа Shahed с помощью дронов-перехватчиков. По его словам, украинские специалисты уже продемонстрировали эффективность таких решений в нескольких странах региона.

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами. Он отметил, что Украина направила на Ближний Восток группы военных экспертов, среди которых специалисты по дронам-перехватчикам и средствам радиоэлектронной борьбы.

По словам президента, украинские специалисты не только проводили консультации, но и участвовали в реальном отражении воздушных атак.

"Мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы дроны? Да, уничтожали. И не в одной стране, а в нескольких", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не об учебной миссии, а о помощи в создании современной системы защиты неба.

"Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите. Поэтому в любом случае все это имело очень положительный результат, и это добавляет уважения Украине", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что украинские дроны-перехватчики сбивали не только "Шахеды", но и беспилотники с реактивными двигателями.

"Это очень хороший сигнал, я думаю. Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями", – подчеркнул президент.

Сотрудничество в сфере безопасности со странами Ближнего Востока и Залива

Отдельно Зеленский рассказал о развитии безопасности сотрудничества Украины с государствами Ближнего Востока и Персидского залива.

"Мы собственными перехватчиками сбили иранские "шахеды". Показали, что для достижения такого результата нужны системные решения, в частности в компоненте радиоэлектронной борьбы. Нужна система ПВО, которая состоит из различных компонентов, и все они должны быть должным образом интегрированы. То есть мы поддерживаем в развитии такой системы ПВО, которая может защищать от всех типов угроз. Это последовательные наши шаги, и они будут, в хорошем смысле слова, продаваться", – пояснил Зеленский.

Президент сообщил, что Украина уже имеет договоренности о десятилетних соглашениях с тремя странами региона, в рамках которых украинские компании будут работать вместе с местными военными для защиты важных объектов.

По словам главы государства, переговоры о подобном сотрудничестве также ведутся с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. В то же время Украина уже имеет соответствующие договоренности с Катаром, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, где работают украинские экспертные группы.

Президент пояснил, что сотрудничество предусматривает взаимовыгодный обмен. Украина помогает партнерам строить комплексную систему противовоздушной обороны, которая включает несколько рубежей защиты – от антибаллистических систем, таких как MIM-104 Patriot, до более дешевых средств борьбы с беспилотниками.

В ответ Украина получает различные формы поддержки – от финансовых договоренностей до поставок энергоносителей. В частности, речь идет о поставках нефти и дизельного топлива, которые могут поступать как непосредственно в Украину, так и на европейские нефтеперерабатывающие заводы для дальнейших поставок.

"То есть фактически мы помогаем усилить их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны, и это гораздо больше, чем просто получить деньги", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что эти договоренности заключаются на межгосударственном уровне, чтобы гарантировать долгосрочное сотрудничество и избежать риска передачи технологий странам, которые не поддерживают Украину.

