'Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву': в МИД отреагировали на визит лидера КНР в РФ

В Украине ожидают, что во время визита в страну-агрессор Россию председатель КНР Си Цзиньпин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее положить конец агрессивной войне против Украины. В украинском МИД отметили, что продолжают внимательно следить за визитом Си в РФ.

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Также в ведомстве подчеркнули, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе подчеркнул, что все дипломатические усилия необходимо направить на то, чтобы заставить РФ прекратить агрессию и восстановить территориальную целостность нашей страны.

"Украина внимательно следит за визитом председателя КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее положить конец агрессивной войне против Украины", – сказал Николенко.

Кроме того, в МИД Украины подчеркнули, что готовы к более тесному диалогу с Китаем для восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции Генассамблеи ООН по этому вопросу.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин прибыл 20 марта в Москву для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным. Самолет с главой КНР приземлился в московском аэропорту "Внуково" около 11 часов, собственно же встреча начнется 21 марта, ориентировочно в 15:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сразу же после прибытия в РФ Си заговорил о "новом импульсе" в отношениях со страной-агрессором. Он выразил уверенность в том, что его визит станет плодотворным.

К слову, в Институте изучения войны (ISW) предположили, что китайский лидер встретится с главой государства-террориста Путиным, чтобы обсудить схемы уклонения от санкций и участие Китая в переговорах по поводу окончания войны в Украине.

В Кремле же заявили, что в ходе переговоров между президентом Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным будет обсуждаться в том числе война РФ против Украины и предложение КНР по "мирному урегулированию". Эту тему в Кремле считают "неизбежной".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме заявили, что Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок, заключенный после Второй мировой войны. По словам официального представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, США будут внимательно следить за тем, что получится из "широко разрекламированных встреч" между президентом Китая Си Цзиньпином и диктатором Владимиром Путиным на этой неделе в Москве.

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