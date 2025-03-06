'Мы не знаем, будет ли заключено соглашение': Стармер назвал 'большой ошибкой' лишение Украины военной поддержки

Глава британского правительства Кир Стармер заявил, что было бы "большой ошибкой" считать, что Украина больше не нуждается в военной поддержке. По его словам, пока не ясно, будет ли заключено мирное соглашение о завершении войны.

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Даже если такой договоренности с россиянами удастся достичь, Украина все равно будет нуждаться в военной поддержке. С таким заявлением премьер-министр Великобритании выступил перед журналистами в четверг, 6 марта, передает The Guardian.

Стармер отметил, что странам придется защищать мирное соглашение между Украиной и государством-агрессором Россией, если оно все же будет заключено, и Лондон готов сыграть свою роль в этом. Однако, по его словам, это должно быть сделано совместно с Соединенными Штатами Америки.

"Мы должны поставить Украину в сильнейшую позицию. Мы не знаем, будет ли достигнуто соглашение. Бои продолжаются, и было бы ошибкой думать, что наша задача — просто ждать соглашения. Мы должны убедиться, что если Украина продолжает борьбу, то она будет в максимально выгодной ситуации", — подчеркнул Стармер.

Глава правительства Британии призвал всю Европу активизировать усилия.

Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

СМИ пишут, что приостановление военной помощи США для Украины в первую очередь коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не исполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп готов рассмотреть вопрос возобновления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры. Кроме этого, США настаивают на принятии мер по укреплению доверия "между сторонами конфликта".

Глава украинского государства Владимир Зеленский со своей стороны сделал заявление о возможных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

Во время выступления в Конгрессе в ночь на 5 марта Трамп приветствовал инициативу Зеленского вернуться к обсуждению мирных переговоров. В то же время глава Белого дома пока оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой большой помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог пояснил, что стоит за остановкой поставки военной помощи Украине. По его словам, Трамп стремится привлечь и Россию, и Украину к столу переговоров. Для этого политик применяет давление в обеих странах.

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