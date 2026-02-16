ЕС заработал на украинцах десятки миллиардов евро: назван вклад беженцев

Украинские беженцы, нашедшие приют в странах Европейского Союза (ЕС), стали движущей силой на тамошнем кадровом рынке и создали дополнительный спрос и на сопутствующие услуги – страхование, транспорт, продажи, мобильную связь. Благодаря этому они стали источником поступлений десятков, если не сотен миллиардов евро.

Об этом сообщил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник. По его словам, на фоне старения населения Европы украинцы стали важным фактором стабилизации.

"Если в страны ЕС заехало от 5 до 7 миллионов украинцев, которые ежедневно ходят в магазины, пользуются транспортом, банковскими услугами, мобильной связью, – это автоматически создает дополнительный спрос и стимулирует экономику тех государств, где они находятся", – объясняет эксперт.

Опыт Польши

Первый миграционный "удар" в 2022 году пришелся на соседнюю Польшу, которая до сих пор остается второй среди стран ЕС по количеству украинцев со статусом временной защиты. Упрощенная система трудоустройства привела к тому, что украинцы заняли существенную долю рынка труда и составляют:

около 5% всех занятых в экономике страны;

66% всех легально трудоустроенных иностранцев в Польше.

Это свидетельствует о том, что украинцы представляют критическую массу рабочей силы. Они позволили польской экономике расшириться, заполнив сегменты, где годами не хватало работников:

промышленность и переработка – 22-25%;

– 22-25%; транспорт и логистика – 12%;

– 12%; гостинично-ресторанный бизнес – 14%;

– 14%; строительство – 13%.

Плоды такой ситуации пожинают и поляки. Благодаря притоку украинской рабочей силы их стали чаще выдвигать на руководящие должности, а в результате карьерного роста их доходы выросли.

Таким образом, по итогам 2024 года украинцы добавили в бюджет Польши около 99 млрд злотых, что составляет примерно 2,7% ВВП страны и почти соразмерно расходам из польского бюджета на оборону. "На каждый злотый социальных выплат, который приходился на украинцев, польский бюджет получил около 5 злотых поступлений", – объясняет Воскобойник.

Поддержка украинцев – шанс для Европы

Европа сталкивается со старением населения: количество людей, которые выходят на пенсию, превышает количество молодежи, входящей на рынок труда. В этом контексте украинцы – преимущественно люди в возрасте до 50 лет – стали важным фактором стабилизации.

"Есть спрос не на украинцев как таковых – есть спрос на рабочую силу. Украинцы просто оказались теми, кто готов работать и быстро интегрироваться", – объясняет эксперт.

Он отмечает, что миграция после 2022 года стала не только гуманитарным явлением, но и масштабным экономическим фактором для Европы. Ее последствия уже измеряются не процентами – а миллиардами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более половины украинских беженцев в Европе уже нашли работу – в частности, как наемные рабочие, самозанятые или оформленные неофициально. Самые высокие зарплаты при этом у них в Великобритании, Норвегии и Нидерландах.

