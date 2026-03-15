'Мы не способны угрожать Путину': премьер Бельгии призвал ЕС к переговорам с Россией насчет мира в Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сделал скандальное заявление относительно войны в Украине, которую развязала РФ. Он призвал Европейский Союз начать переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от агрессии против Киева.

Об этом де Вевер сказал в интервью бельгийской газете L'Echo. Он отметил, что Европа не может угрожать российскому диктатору Владимиру Путину, поэтому остается только заключить с ним соглашение. Для этого необходимо, чтобы страны-члены уполномочили ЕС вести переговоры с Россией.

"Поскольку мы не способны угрожать Путину, отправляя оружие Украине, и не можем экономически задушить его без поддержки Соединенных Штатов, остается только один способ: заключить сделку", – заявил премьер.

Он добавил, что поставить Россию на колени и заставить ее капитулировать возможно только при "100-процентной поддержке Соединенных Штатов". Барт де Вевер считает, что США не полностью на стороне Украины и иногда кажутся "ближе к Путину", чем к киевскому лидеру.

"Без мандата на переговоры в Москве мы не будем за столом переговоров, где американцы будут давить на Украину, чтобы она согласилась на сделку. И я уже могу сказать, что это будет плохая сделка для нас", – сказал политик.

Ранее несколько европейских лидеров, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, попытались возобновить контакты с Путиным. Однако высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что перед тем, как обращаться непосредственно к диктатору, блок должен сначала прийти к согласию относительно того, чего они ожидают от России.

Как сообщал OBOZ.UA, Кайя Каллас заявила, что Россия стремится расширить войну против Украины и не демонстрирует никаких сигналов о готовности прекратить боевые действия в ближайшее время. Текущее развитие событий лишь подтверждает такие намерения Кремля.

Каллас также отметила, что для окончания войны не только Украина должна идти на уступки в заключении мирного соглашения, их нужно требовать и от России. Среди предложений – уменьшение численности армии РФ и вывод войск агрессора с территории других стран.

