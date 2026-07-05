"Мы находимся в состоянии напряжения и стресса": лидер Латвии призвал НАТО предупредить Россию

Как руководство, так и отдельные страны Североатлантического альянса должны быть готовы к сценарию, при котором страна-агрессор Россия не остановится в Украине, а продолжит эскалацию войны и перейдет к открытому противостоянию с блоком НАТО. Поэтому Альянсу необходимо дать понять Кремлю: "если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет соразмерным".

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Об этом в интервью DW заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он добавил, что европейские расходы на оборону в настоящее время "неэффективны".

Деньги очень важны

Главная проблема многих государств Альянса заключается не в недостаточном финансировании собственной обороны, а скорее в низких реальных военных мощностях, считает президент Латвии.

"Деньги очень важны, но необходимо иметь вооружение, ракеты и технику, которые можно приобрести на эти бюджетные средства", – пояснил Эдгар Ринкевич. Он также отметил, что считает США "незаменимым партнером в вопросе обороны Европы, независимо от лозунгов и заявлений отдельных европейских политиков".

Вторжение России

По словам латвийского президента, на сегодняшний день полномасштабное вторжение РФ в страны НАТО невозможно, поскольку у России нет для этого необходимого количества войск. Однако имеют место различные провокации. Более того, такие провокации и акты саботажа со стороны РФ "уже сегодня происходят в странах Балтии, и не только".

"Соответственно, мы постоянно находимся в состоянии напряжения и стресса. Есть два мнения. Первое заключается в том, что если Украина продолжит наступление и перехватит стратегическую инициативу, Россия, действуя скоординированно, может нас проверить. Второй заключается в том, что если война в Украине закончится, Россия обязательно испытает НАТО", – рассказал Эдгар Ринкевич.

Соответственно, НАТО должно быть готово к любому из этих сценариев. При этом Альянс должен "послать лаконичный и мощный сигнал: если Россия бросит вызов НАТО, то ответ блока будет соразмерным", – отметил президент Латвии.

Российская угроза

Хотя публично Кремль уже неоднократно угрожал всему миру применением ядерного оружия, кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли на это решится. Такие угрозы являются ( и будут оставаться) лишь инструментом давления, хотя за четыре года войны в Украине Москва неоднократно оказывалась в ситуациях, когда, согласно собственной ядерной доктрине, могла прибегнуть к применению ядерного оружия.

По крайней мере, так считает представитель США в НАТО в 2013-2017 годах, американский генерал Дуглас Люте.

Так или иначе, по итогам саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, союзники назовут Россию угрозой для евроатлантической безопасности, а также пообещают выделить Украине 140 млрд евро. Эту помощь разделят поровну и выделят по 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский надеется встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах вышеупомянутого саммита Североатлантического альянса.

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