Как выглядит непубличный муж "мамы" Верки Сердючки, с которым они в браке более 30 лет: почему она не вышла замуж за Данилка

Украинская артистка Инна Белоконь давно стала любимицей публики благодаря эпатажному образу "мамы" Верки Сердючки, а из-за своего активного взаимодействия с Андреем Данилко даже натолкнула некоторых фанатов на мысль, что их связывают не только дружеские чувства. Однако на самом деле уже более 30 лет она состоит в браке со своим непубличным возлюбленным Олегом. Белоконь нечасто делится совместными кадрами с мужем, но летний отдых стал поводом сделать исключение.

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На личной странице в Instagram "мама" Верки Сердючки поделилась фото с избранником на лавандовом поле. Они весело проводили время на природе, а основное внимание уделяли маленькой внучке Веронике, которая родилась весной 2024 года.

На опубликованном снимке видно, что сердце Инны Белоконь покорил мужчина с довольно приятной внешностью. У Олега мягкие черты лица, светло-голубые глаза и короткие седые волосы.

Инна Белоконь не любит вдаваться в подробности личной жизни, однако известно, что она связала себя узами брака с любимым мужчиной еще в юности. У супругов родилась дочь Яна, которая уже тоже создала собственную семью.

Что интересно, в то время как семейный контент довольно редкое явление в соцсетях Инны Белоконь, этого нельзя сказать о совместных кадрах с Андреем Данилко. Они познакомились в конце 80-х, когда шоумену было 16 лет, а будущей исполнительнице роли "мамы" Верки Сердючки – 21. Между ними мгновенно завязалась дружба, которая продолжается до сих пор.

Близкие отношения Белоконь и Данилка отчетливо прослеживаются на их совместных фото. Они не стесняются взаимодействовать друг с другом, а иногда даже целуются в губы. Конечно, такое поведение вызвало подозрения о романе между артистами, но они всегда четко подчеркивали: их связывает исключительно дружба.

Однако все же когда-то в медиа появилась информация, что Данилко якобы интересовался у Белоконь, почему они не поженились. На это "мама" Сердючки ответила: "А ты предлагал?".

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