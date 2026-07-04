Об этом умалчивают супермаркеты: на что имеют право покупатели, если цифры на ценнике и в чеке разные

Супермаркеты и магазины обязаны продавать товар по той цене, которая указана на ценнике. Если же ценник неверный, кассиры обычно оправдываются тем, что "пришла новая партия", "не успели поменять ценник" или "база зависла ". Однако закон в таких случаях полностью на стороне покупателя.

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Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.. Согласно ст. 15 Закона Украины "О защите прав потребителей", каждый покупатель имеет законное право на получение четкой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре еще до его приобретения.

Эта информация обязательно должна включать конечную цену (с учетом всех налогов). Кроме того, закон четко подчеркивает: продавец обязан указывать цену за каждую единицу товара.

"К сожалению, очень часто возникает ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнике определенного товара и, собственно, рассчитывает заплатить именно такую цену, однако при расчете на кассе выясняется, что цена на выбранный товар иная, как правило, выше. Без сомнения, в таком случае нарушены ваши права как потребителя", — говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Надписи на ценниках должны быть простыми и понятными. Любые двусмысленности или нечеткие формулировки всегда толкуются в пользу потребителя ( ч. 8 ст. 18 Закона)

Если на кассе выяснилось, что товар дороже, чем было указано в торговом зале, воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:

Зафиксируйте доказательства

Не отходя от кассы, вернитесь к полке с товаром и сфотографируйте ценник. Следите, чтобы на фото было четко видно название товара, штрих-код и цену. Обязательно сохраните фискальный чек.

Обратитесь к администрации

Обратитесь к администратору или директору магазина. Спокойно, но уверенно требуйте продать товар по цене, указанной на ценнике, или вернуть разницу, если вы уже оплатили покупку. Ссылка на то, что "персонал не успел", не является оправданием — это внутренние проблемы магазина.

Обратитесь в контролирующие органы

Если администрация отказывается идти на компромисс, вы имеете право подать жалобу в Госпродпотребслужбу Украины (или её территориальные органы в вашей области). К заявлению обязательно приложите фото ценника и чека.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты — прежде всего, крупных номиналов. Обосновать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, поэтому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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