"Я не собираюсь никого пугать": Туск заявил о критических месяцах для НАТО из-за угрозы со стороны РФ

Угроза российской провокации на территории стран НАТО, граничащих с РФ, существует. Кремль не против проверить готовность Североатлантического альянса защищать государства-члены.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время пресс-конференции в Варшаве 3 июля он прокомментировал новости о том, что Российская Федерация якобы планирует осуществить "ограниченную военную провокацию" в Польше. Его цитирует TVN24.

Политик напомнил, что некоторое время назад он сам говорил о реальной угрозе такого сценария. "Тогда некоторые из вас отреагировали на это скептически. Но с тех пор мы слышали подобные сообщения от всех возможных разведывательных служб стран ЕС и НАТО в регионе", – отметил Туск.

"Я не намерен никого пугать, но ближайшие месяцы могут оказаться критическими, особенно в странах Балтии, где эти опасения ощущаются", – сказал глава польского правительства. Он заверил, что Варшава "очень интенсивно готовится к различным сценариям".

"Не будем бояться, будем готовиться, но нельзя это недооценивать. Мы осознаем угрозы, в частности благодаря информации от наших союзников", – добавил он.

Что предшествовало

Недавно медиа заявили, что США предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации со стороны России, целью которой может быть проверка готовности НАТО к реагированию. Москва якобы рассматривает различные сценарии эскалации, пытаясь усилить давление на западных союзников и добиться прекращения военной помощи Украине.

В The Guardian заявляли, что провокации Российской Федерации угрожают прежде всего восточному флангу НАТО: Польше или странам Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определенной гибридной операции.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти страны хотят отменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Он пояснил, что Конституция Литвы писалась, "когда геополитические обстоятельства были совсем другими".

– В Министерстве обороны Литвы считают, что сейчас нет признаков подготовки России к крупномасштабному военному нападению на страны Балтии. В то же время угроза диверсии на литовской территории остается высокой. Их целями могут стать объекты критической инфраструктуры.

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